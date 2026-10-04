Mbappe rompe las reglas de Mourinho y lo muestra sin ningún miedo

Kylian Mbappé vuelve a estar en el centro de la polémica durante su recuperación. El delantero del Real Madrid ha compartido unas imágenes realizando trabajo físico, un gesto que ha cobrado especial relevancia después de que José Mourinho advirtiera sobre los riesgos de ciertas actividades para los futbolistas

El delantero del Real Madrid, apartado de la selección francesa durante este parón por una lesión en la rodilla izquierda, ha mostrado en redes sociales parte del trabajo que está realizando para acelerar su recuperación. Lo que podría haber sido una simple actualización sobre su estado físico, sin embargo, ha vuelto a alimentar las dudas alrededor del atacante.

El francés publicó este domingo dos stories en las que aparece corriendo sobre una cinta y montando en bicicleta. En ambas imágenes se le ve sonriente, aparentemente concentrado en su puesta a punto. Pero hubo detalles que no pasó inadvertido: la canción que acompañaba una de las publicaciones, y lo feliz que va el futbolista montado en su bicicleta mientras se graba...algo realmente peligroso no Mourinho?

Un mensaje que abre la puerta a las interpretaciones

Mbappé escogió Les gentils, les méchants, de Michel Fugain con Big Bazar. Sobre la imagen aparecía además parte de la letra que traducida significa: "¿Quién es el bueno?, ¿Quién es el malo?". En Francia algunos han relacionado el mensaje con el debate que mantiene abierto con Ousmane Dembélé, especialmente después de la discusión por el Balón de Oro. En Madrid, en cambio, el foco se ha puesto sobre otro asunto: la manera en la que Mbappé está gestionando su recuperación.

El delantero abandonó la concentración de Francia después de sufrir una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda. Tras ser examinado en Valdebebas, permaneció poco tiempo en las instalaciones del Real Madrid y, con permiso del club, continuó su recuperación fuera de la capital. París y Suiza han formado parte de su itinerario durante estos días, mientras en Valdebebas sus compañeros han seguido con sus respectivos procesos de recuperación. Ahora, las imágenes del trabajo físico realizado por Mbappé muestran que tampoco ha dejado de prepararse.

Mourinho ya avisó sobre la bicicleta

En este contexto han vuelto a cobrar fuerza unas declaraciones realizadas recientemente por José Mourinho. El técnico portugués reflexionó sobre los riesgos que asumen los futbolistas cuando realizan determinadas actividades fuera de los entrenamientos y puso precisamente la bicicleta como ejemplo. "No puedes ir a esquiar a la montaña, no puedes montar en bicicleta. Si lo hace, incluso escondiéndose del club... No me importan tanto los contratos, sino la imagen que das", explicó Mourinho. El entrenador fue todavía más contundente al desarrollar su argumento: "Te caes de la bici y te puedes perder tres partidos, o incluso peor, te puedes partir una pierna. Puede que sólo te des un golpe, pero eso puede empeorar y alejarte de tu mejor nivel".

Unas palabras que ahora han vuelto a circular entre los aficionados del Real Madrid después de que Mbappé mostrase precisamente una bicicleta en su rutina de recuperación.

Una recuperación bajo lupa

La situación de Mbappé se analiza con especial atención después de varios episodios que han generado debate alrededor de su figura. Su viaje fuera de Madrid durante la lesión y las informaciones sobre su presencia en una discoteca de París han alimentado las críticas, tanto entre seguidores del Real Madrid como entre aficionados franceses.

Por ahora, el delantero continúa trabajando para estar disponible cuanto antes. El Real Madrid le concedió permiso para continuar su recuperación fuera de Valdebebas y las imágenes publicadas este domingo dejan claro que mantiene una rutina física. La incógnita está en cuándo podrá regresar a los terrenos de juego y, sobre todo, si lo hará sin que el ruido externo vuelva a convertirse en protagonista.