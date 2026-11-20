Juan Antonio Huisa, alpinista sevillano y bético confeso, fue embajador de los Centenarios del Sevilla FC y del Betis. Con la proximidad del derbi, recuerda cómo llevó sus banderas al Vinson y al Everest, aunque esta última no llegó a su destino final

El alpinista sevillano que subió la bandera del Sevilla a la Antártida y la del Betis al Everest / ED

Juan Antonio Huisa, alpinista y aventurero, ha viajado por todo el mundo subiendo las montañas más altas de los continentes y ha llevado con orgullo el nombre de Sevilla y Andalucía allá por donde pisaba, pero además tiene el honor de ser de las pocas personas que ha sido embajador de los Centenarios del Sevilla FC y del Real Betis Balompié.

Juan Antonio Huisa, alpinista Sevillano, junto a José Mª Del Nido / Juan A. Huisa

La bandera del centenario del Sevilla a lo más alto de la Antártida

Huisa tuvo el encargo de llevar la bandera del Centenario del Sevilla al lugar más inhóspito del planeta, el monte Vinson, techo del continente antártico, donde ondeó en lo más alto. Esa bandera se la entregó José Mª del Nido, presidente en aquella época, en una rueda de prensa, y le fue devuelta en otro acto mediático, en el descanso de un partido del Sevilla, donde Juan A. Huisa devolvió la bandera del centenario a José Mª del Nido y José Castro. Bandera que actualmente se encuentra en el museo del club. A Huisa le fue concedida la medalla de Embajador del Centenario.

Alpinista sevillano que subió la bandera del Sevilla a la Antártida / Juan A. Huisa

La bandera del centenario de 'su' Betis al Everest

Lo mismo ocurrió con el Centenario del Real Betis, aunque en esta ocasión con un final no deseado, los presidentes Manuel Ruiz de Lopera y José León le entregaron a Juan A. Huisa la Bandera del Centenario para que ondeara en la cumbre del Everest, techo del mundo. Desgraciadamente, Huisa tuvo que ser evacuado con un edema pulmonar y no pudo coronar el Everest, aunque la bandera estuvo ondeando en el campo Base del Everest. Algo que apena al protagonista de esta historia por su condición de bético.

Juan Antonio Huisa en el Campo base del Everest con la bandera del Betis / Juan A. Huisa

Eso sí, nunca se declaró antisevillista a pesar de rebosar beticismo por los 4 costados. “Por muy bético o sevillista que uno sea, por encima debe prevalecer el sentimiento de ser sevillano, ya que la ciudad es la que acoge y abraza la historia de ambos clubes”, declaró Juan Antonio Huisa.

Juan Antonio Huisa, alpinista sevillano / Juan A. Huisa

Un derbi siempre marcado por la sevillania

Con la proximidad del derbi de este sábado, Juan Antonio Huisa se acuerda de aquel momento tan bonito y especial que vivió como representante de ambas entidades al tratar de tocar el cielo del mundo con sus banderas. Pero él, a pesar de su sevillanía, tiene claro quién debe ganar el derbi. “Obviamente quiero que gane el Betis, pero no quiero que el Sevilla baje de categoría; me alegro de los títulos cosechados por el Sevilla en el pasado porque eso hizo feliz a grandes amigos míos”, apostilló el alpinista.

Juan Antonio Huisa, alpinista sevillano, junto a Lopera / Juan A. Huisa

Una historia que vuelve a poner en cualquier punto del mundo a Sevilla y Betis y sobre todo a la capital hispalense. “Para mí fue un orgullo y honor portar las banderas de ambos clubes de mi ciudad y formar parte de sus historias centenarias”, comentó Juan Antonio Huisa. El alpinista que llevó a Sevilla y Betis a lo más alto del mundo.