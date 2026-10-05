Mbappé desafía al madridismo: el paseo en bicicleta que enciende a Mourinho

El delantero francés continúa recuperándose de su lesión de rodilla y ha compartido unas imágenes realizando ejercicio durante su estancia fuera de España; la publicación llega apenas unos días después de que su entrenador cuestionara públicamente determinadas actividades de los futbolistas profesionales fuera de los entrenamientos

Kylian Mbappé se sitúa en el centro de la polémica con el Real Madrid. Le va la marcha. El delantero francés ha publicado en sus redes sociales unos vídeos en las que aparece corriendo sobre una cinta y montando en bicicleta mientras continúa con la recuperación de su lesión en la rodilla izquierda.

Las imágenes podrían formar parte perfectamente de cualquier proceso de rehabilitación. El problema es el momento elegido para hacerla pública. La fotografía y el vídeo del futbolista aparecen apenas diez días después de unas contundentes declaraciones de José Mourinho en las que el técnico portugués se refería precisamente al riesgo de montar en bicicleta siendo futbolista profesional. "Por desgracia, un futbolista no puede esquiar ni montar en bicicleta; si lo hace, y hay quien lo hace a escondidas del club... El contrato no me importa. Me importa cómo enfoca su trabajo", aseguró Mourinho.

El entrenador luso fue todavía más explícito al explicar los riesgos de este tipo de actividades: "Si te caes de la bicicleta, quizá te pierdas tres partidos o, todavía peor, puedes romperte una pierna o sufrir una contusión que te impida rendir al máximo nivel".

Una publicación que llega en el peor momento

Mbappé se lesionó el pasado 25 de septiembre durante el encuentro de la Nations League ante Turquía, después de marcar el único gol del partido. Francia confirmó posteriormente su salida de la concentración y el Real Madrid diagnosticó una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda.

El club no estableció un periodo concreto de baja y dejó su evolución pendiente del proceso de recuperación. Mbappé no acompaña las imágenes de ninguna explicación ni especifica cuándo fueron grabadas. Ese detalle resulta especialmente relevante ya que las imágenes no permiten concluir que esté haciendo algo contraindicado actualmente por los servicios médicos del Real Madrid.

Crecen las dudas dentro del madridismo

Lo que sí vuelve a alimentar el debate es la percepción que existe alrededor del compromiso del jugador. Mbappé comienza a granjearse algunos enemigos dentro del madridismo, especialmente entre aquellos aficionados que llevan meses cuestionando su implicación y consideran que algunas de sus apariciones fuera del terreno de juego no encajan con la exigencia que debe tener una estrella del Real Madrid.

Ya generó críticas su presencia en París junto a su pareja, la actriz Ester Expósito, después de abandonar la concentración francesa por su lesión. Ahora, la imagen sobre la bicicleta vuelve a abrir un debate que va más allá de una simple publicación en redes sociales. Y lo hace, además, con las palabras de Mourinho resonando en la memoria de la forma más inoportuna.

Sin fecha de regreso

Mientras la polémica crece, Mbappé continúa con su recuperación sin una fecha oficial de regreso. Las imágenes realizando ejercicio pueden interpretarse también como una señal positiva sobre su evolución, aunque no permiten saber cuándo estará preparado para competir al máximo nivel.

El Real Madrid tiene por delante los encuentros ante Villarreal y Sevilla, dos compromisos en los que la presencia del francés dependerá exclusivamente de su evolución física y de las decisiones de los servicios médicos y del cuerpo técnico.