El 'caso Mbappé' crece con otra escapada a París: el madridismo ya cuestiona su compromiso

La actitud del delantero francés empieza a generar dudas y críticas entre aficionados y personas del entorno blanco, que perciben una diferencia cada vez mayor entre sus prioridades personales e individuales y las del equipo

Kylian Mbappé sigue en el candelero de la polémica en el Real Madrid. El delantero francés se ha convertido en protagonista de un debate que poco tiene que ver con sus actuaciones sobre el césped y que empieza a generar malestar en determinados sectores del club y, cada vez con más fuerza, entre el madridismo.

Su última escapada a París en este parón internacional ha vuelto a poner en cuestión su profesionalidad ya que ha empezado a crecer la percepción de que el futbolista va demasiado por libre y que sus prioridades no siempre coinciden con las del equipo.

Mbappé vuelve a dar un salto a París a echar el día

Según informó 'El Chiringuito', Mbappé se desplazó este martes nuevamente a París tras completar en Valdebebas alrededor de una hora o una hora y media de trabajo.

El francés, que sigue recuperándose de sus problemas físicos, tomó posteriormente un avión hacia la capital francesa, donde permaneció todo el día antes de regresar a Madrid sobre las nueve de la noche. El atacante tiene previsto acudir además este miércoles a la sesión de entrenamiento en Valdebebas y, en principio, estará disponible para enfrentarse al Villarreal el sábado en el Bernabéu.

La justificación del Real Madrid es evidente. El jugador ha cumplido ya que entrenó antes de viajar y el desplazamiento estaba relacionado con un acto solidario de su fundación con niños enfermos. Desde el club consideran que se está haciendo demasiada demagogia con el viaje y defienden que sus compromisos personales y publicitarios están planificados en los parones internacionales. Incluso ponen como ejemplo a Jude Bellingham, que tiene previsto realizar varios rodajes publicitarios en Londres estos días.

El madridismo empieza a cuestionar su actitud

El problema para Mbappé es que esta nueva salida llega después de varias semanas en las que su comportamiento ya ha levantado ciertas críticas. Hay un sector del madridismo que empieza a preguntarse si está realmente tan comprometido con el proyecto como se esperaba cuando llegó al Santiago Bernabéu. No se cuestiona su enorme importancia futbolística, sino determinadas decisiones y, sobre todo, la imagen que transmite cuando el equipo atraviesa momentos delicados.

En determinados círculos se interpreta que Mbappé está demasiado pendiente de sus objetivos personales. Desde la pelea por el Balón de Oro hasta sus compromisos comerciales, su imagen pública o su vida fuera del fútbol. Esta percepción se ha visto alimentada tras algunas de sus últimas apariciones, cuando supuestamente estaba lesionado.

La situación llegó a un punto especialmente delicado la pasada semana, cuando su viaje y su decisión de montar en bicicleta provocaron un importante revuelo. También fueron muy comentadas sus imágenes junto a Ester Expósito, después de que ambos compartieran tiempo fuera de Madrid. El debate no se centró únicamente en su vida privada, sino en el momento en el que se produjo.

La comparación con otros lesionados

Ahí aparece uno de los principales focos de malestar. En el vestuario no todos entienden el trato que está recibiendo Mbappé en comparación con otros jugadores que también han tenido problemas físicos. Mientras futbolistas como Fede Valverde o Ibrahima Konaté permanecieron en Madrid durante sus respectivas recuperaciones, el francés sí ha contado con permiso para desplazarse.

Oficialmente, no existe ningún conflicto y el Real Madrid respalda a su estrella. Sin embargo, según las informaciones publicadas en las últimas horas, sí existen suspicacias dentro del vestuario y en determinados sectores del club. La sensación de algunos es que Mbappé dispone de una libertad que no tienen todos sus compañeros, algo que alimenta todavía más las dudas sobre su compromiso.

Discoteca, bicicleta y ahora París

Este último episodio no es aislado. A lo largo de los últimos meses han llamado la atención distintas imágenes del delantero francés, desde su presencia en una discoteca mientras estaba lesionado hasta sus paseos en bicicleta durante su recuperación.

Cada capítulo, por separado, puede tener una explicación lógica y entendible. El problema es que juntos han terminado construyendo un relato que empieza a resultar incómodo para una parte del madridismo.

Desde el club insisten en que Mbappé es un futbolista de primer nivel y que, como las grandes estrellas mundiales, tiene una agenda comercial y personal muy amplia. "Cada jugador es una gran empresa", explican desde Valdebebas para justificar que los compromisos publicitarios y personales se aprovechen precisamente durante las ventanas internacionales.

El Real Madrid, por tanto, mantiene su defensa del francés. Pero fuera de la versión oficial empieza a crecer otra corriente de opinión de quienes comienzan a deslizar que Mbappé está demasiado pendiente de sí mismo.