Sergio Busquets vuelve al FC Barcelona como técnico

El mítico centrocampista azulgrana regresa a su casa tres años después de su marcha; el ya exfutbolista se incorpora al Barça Atlètic como ayudante de Juliano Belletti mientras realiza el curso de entrenador, dando así comienzo a una nueva etapa en los banquillos

Sergio Busquets vuelve al FC Barcelona. La leyenda azulgrana ha comenzado este lunes una nueva aventura profesional incorporándose al cuerpo técnico del Barça Atlètic, donde trabajará junto a su excompañero Juliano Belletti esta temporada. El de Badia del Vallès aportará sus conocimientos futbolísticos y toda la experiencia acumulada en una carrera al máximo nivel mientras completa su formación para obtener el título de entrenador.

Se trata de un regreso muy esperado, aunque esta vez Busquets no volverá a ponerse el brazalete ni a dirigir el centro del campo azulgrana. Su papel será el de asistente dentro del equipo de trabajo de Belletti, con la intención de conocer desde dentro el día a día de un cuerpo técnico y comenzar a preparar su futuro en los banquillos.

El Barcelona considera especialmente valiosa la presencia de una figura como Busquets cerca de los jóvenes de la cantera. Su conocimiento del juego, su lectura táctica y la experiencia acumulada durante más de una década y media en la élite pueden convertirse en un aprendizaje de enorme valor para los futbolistas del filial que aspiran a llegar algún día al primer equipo.

Tres años después de su adiós

El regreso de Busquets se produce tres años después de su despedida del primer equipo del Barça. El centrocampista puso punto final a una etapa de 15 temporadas como jugador azulgrana, después de haberse formado en La Masia y de dar el salto al primer equipo en la temporada 2008/2009 de la mano de Pep Guardiola.

Desde entonces, se convirtió en una pieza imprescindible de uno de los mejores equipos de la historia del club. Su inteligencia para interpretar el juego, la precisión en el pase y su capacidad para ocupar los espacios hicieron de él uno de los grandes mediocentros defensivos de la historia del fútbol.

Después de abandonar el Camp Nou en 2023, Busquets puso rumbo al Inter Miami, donde se reencontró con antiguos compañeros como Leo Messi, Jordi Alba o Luis Suárez. Allí disputó sus últimas temporadas como profesional antes de anunciar su retirada. Ahora, menos de un año después de colgar las botas, inicia una nueva aventura vinculada al fútbol en el equipo de sus amores.

Una carrera repleta de títulos

Busquets se marcha de los terrenos de juego con un palmarés difícil de igualar. Durante sus 15 temporadas en el Barcelona conquistó 32 títulos, entre ellos nueve Ligas, siete Copas del Rey, siete Supercopas de España, tres Champions League, tres Mundiales de Clubes y tres Supercopas de Europa.

A todo ello hay que añadir sus éxitos con la selección española, con la que fue campeón del mundo en 2010 y campeón de Europa en 2012. Un recorrido que explica por qué el Barça ha apostado por su figura para comenzar a formarse como técnico.

Ahora, el catalán cambia el césped por la banda y comienza desde abajo. Su intención no es asumir de inmediato el mando de un equipo, sino aprender, formarse y adquirir experiencia junto a Belletti. El Barça recupera así a una de sus grandes leyendas, aunque con un nuevo papel: el de futuro entrenador.

En su nueva andadura con el Barça Atlètic, Busquets entra en la dinámica de un equipo queya ha comenzado además su preparación para la temporada. El filial azulgrana derrotó al Hospitalet por 0-2 en su último amistoso, con goles de Shane Kluivert e Ignasi Quer, y este miércoles afrontará un nuevo encuentro ante el CE Europa a puerta cerrada en el Johan Cruyff. Será el primer encuentro en el que Busquets empezará a sentir, desde dentro, cómo se vive el fútbol desde el banquillo.