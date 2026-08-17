Las opciones de Marc Casadó para salir del Barcelona

El centrocampista no cuenta para Hansi Flick y cuando parecía que Al Hilal de Arabia Saudí sería su próximo destino, la negativa del jugador le abre la puerta a seguie en Europa

El Barcelona de Hansi Flick continúa con la operación salida de cara a que el técnico alemán no se encuentre con el recurrente problema de la masa salarial y el límite del mismo por club. En esta operación salida aparece el nombre de Marc Casadó, el centrocampista ya conoció de primera mano que no cuenta para Hansi Flick y a partir de ahí activó, junto a su agente, los mecanismos para dejar la entidad culé.

Parecía que Marc Casadó tomaría un destino cada vez menos sorprendente como el de Arabia Saudí ya que Al Hilal estaba en conversaciones con el Barcelona en una operación que le interesaba al cuadro culé por puros motivos económicos. Ahora, según apunta el periodista Fabrizio Romano, esta vía saudita estaría parada ante la ausencia de conversaciones entre clubes.

La salida de Marc Casadó del Barcelona, a fuego lento

Según el citado periodista, Marc Casadó ahora tendría diferentes opciones en Europa tras la retirada aparente de Al Hilal. El agente de Marc Casadó es el conocido Jorge Mendes. Marc Casadó acepta irse del Barcelona después de que Hansi Flick le comunicase que en la 2026/27 no tendría minutos. Estas palabras se han transformado he hechos ya que Marc Casadó solo jugó 62 minutos en el segundo amistoso de la pretemporada ante el Birmingham inglés. A partir de ahí, el único deseo de Marc Casadó tras conocer la decisión del Barcelona con su futuro, es que lo dejen salir al club que el elija. A las oficinas del Barcelona ya llegó una propuesta de 30 millones de euros por Marc Casadó desde Al Hilal pero los culés, considerando el buen mercado que tiene el centrocampista, subieron el tono pidiendo 40 'kilos'.

Marc Casadó: toda una vida al servicio del Barcelona

Marc Casadó es un futbolista formado en la cantera del Barcelona y fue en la 2022/23 cuando debutó en el primer equipo culé en un partido de Champions League ante el Viktoria Plzen en la fase de grupos de la anteriormente denominada Copa de Europa. En la 2023/24 llegó su debut en Liga, de la mano de Xavi Hernández y en un choque entre los culés y el Atlético de Madrid.

Marc Casadó en el único partido en el que ha participado esta pretemporada con el Barcelona

El pasado curso a las órdenes de Hansi Flick, Marc Casadó acumuló 24 encuentros en Liga, cuatro en Copa del Rey y seis en Champions League. La decisión de Hansi Flick de no contar con Marc Casadó, sin dejar de sorprender, puede entenderse por la inminente llegada de Rodri Hernández desde el Manchester City. Marc Casadó tiene contrato con el Barcelona hasta junio de 2028 por lo que si los culés y el propio futbolista no encuentran salida a esta situación, la historia sería muy diferente porque el centrocampista se quedaría en la entidad aún sabiendo que no cuenta para Hansi Flick.

La operación salida en el Barcelona

Uno de los últimos en salir del Barcelona ha sido Tommy Marqués, ya ha puesto rumbo al Sporting de Braga de Portugal, el siguiente debería ser Marc Casadó. Anteriormente dejaron la entidad culé Ferran Torres (PSG), Ronald Araujo (cesión con opción de compra al Liverpool), Alexis Olmedo (Celta Fortuna) y Ter Stegen (cesión al Ajax).