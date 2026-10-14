Los movimientos para comprar el Sevilla de Víctor de Aldama, empresario implicado en el 'caso Koldo': "Negoció con Pepe Castro"

El madrileño, que fue presidente del Zamora CF y negoció para adquirir otros clubes andaluces como el Cádiz CF o el Córdoba CF, llegó a mantener posturas muy avanzadas y obtuvo autorización de los accionistas para escudriñar las cuentas de la entidad nervionense

El Sevilla FC es uno de los clubes más laureados en Europa y tiene la fecha fundacional más antigua de la historia del fútbol español, desde que el 25 de enero de 1890 sustituyó a aquel 14 de octubre de 1905 del que precisamente se cumplen 121 años este miércoles. Que una entidad como la nervionense esté en venta llama la atención de muchísima gente y sólo ha trascendido una pequeña parte de ese bullicio. Sergio Ramos y Martín Ink, Antonio Lappí y Federico Quintero, Jordi Marín, Fabrice Pastor y poco más. A esa lista de nombres se suma ahora uno muy conocido y no precisamente por su buena fama: el polémico empresario Víctor de Aldama estuvo muy cerca de comprarlo.

Esta llamativa información ha sido desvelada en un adelanto en redes sociales del programa de esta semana en Sevillanía, el podcast que dirige el periodista sevillano Rafael Almansa integrado en el universo de El Chiringuito y que se emitirá a partir de las 00:00 horas de esta próxima madrugada en Energy, canal sintonizable por la TDT. Según la noticia que será ampliada durante la tertulia, Víctor de Aldama negoció directamente con el vicepresidente del Sevilla FC, José Castro, y hablaba en nombre de un grupo de socios con los que había formado un fondo inversor que buscaba hacerse con el control absoluto de la sociedad.

Las posturas llegaron a estar bastante cercanas y los accionistas mayoritarios fueron informados considerando esta candidatura una opción muy real para llevar a cabo la transacción. Tanto es así, que Aldama y sus socios habrían accedido a una 'Due diligence', una auditoria privada para conocer al detalle el estado de las cuentas del Sevilla FC, tras la que habrían desistido de su intención al considerar que la operación entrañaba demasiados riesgos. No es la primera vez que realiza un intento fallido por comprar un equipo de fútbol en Andalucía, pues con anterioridad también trató de hacerse con el Cádiz CF y con el Córdoba CF.

¿Quién es Víctor de Aldama? Empresario imputado y un rostro habitual en los saraos del fútbol

Víctor de Aldama Delgado (Madrid, 10 de julio de 1978) es un empresario de 48 años que en los últimos años ha estado en el disparadero mediático por encontrarse implicado judicialmente en varios casos de corrupción muy famosos: el 'Caso Ábalos', el 'Caso Koldo' o la pieza separada de la llamada 'Trama de los hidrocarburos'.

Todo ello le ha mantenido en el candelero, aprovechándose de que el juez le dejó en libertad con cargos para corresponder su teórica colaboración y su intención de 'tirar de la manta' delatando a cargos muy importantes del actual Gobierno de España. Así, se ha paseado por las televisiones presentándose como azote de Pedro Sánchez.

Dueño y presidente del Zamora CF durante seis años

Antes de todo eso, su nombre se hizo muy popular en el mundo del fútbol, deporte con el que tiene una relación muy extensa y bastante polémica al estar estrechamente vinculada a esas actividades empresariales supuestamente delictivas. Por ejemplo, Víctor de Aldama fue presidente dueño y presidente del Zamora CF entre 2018 y 2024, cuando vendió al club castellano-leonés a Javier Páez, sobrino del fallecido exconsejero delegado del Real Betis Manuel Ruiz de Lopera. Se vio obligado a ello por su implicaciones en casos de corrupción que causaron un gran estallido social; pero no dimitió sin antes intentar aferrarse al cargo.

A la entidad zamorana había accedido como líder del Grupo Vivir, que asumió los 35.000 euros de deudas que le tenían al borde de la desaparición y completó la conversión a Sociedad Anónima Deportiva (SAD) en 2020. Patrocinios internacionales bajo sospecha: Durante su gestión, el club generó sospechas por lucir patrocinadores poco habituales para Tercera división -equivalante hoy a Segunda RFEF- como la marca de vino mexicano Cavall 7, la aerolínea Air Europa -cuyo rescate también está bajo investigación judicial-, turismo del estado mexicano de Oaxaca y de la localidad de Huatulco...

Los intentos de compra en Cádiz y Córdoba

Antes de comprar el Zamora, Víctor de Aldama ya era conocido por su visión del fútbol como una estratégica oportunidad de inversión. Así, buscó clubes con masa social y arraigo en ciudades importantes. Sólo hay que repasar la hemeroteca para encontrar noticias de sus intentos de compra en el Cádiz CF y el Córdoba CF. En este último, incluso llegó a ser anunciado como nuevo dueño, pero antes de que la operación culminase todo saltó por los aires y los blanquiverdes fueron salvados 'in extremis' por otros fondos.

Su pelea con Piqué tras el ascenso administrativo del Andorra

Su primera gran polémica en el fútbol tuvo lugar en el verano de 2019, cuando el CF Reus Deportiu fue descendido administrativamente y liberó una plaza en la entonces llamada Segunda división B (ahora Primera RFEF) que Aldama intentó por todos los medios que fuese para su Zamora CF.

En sede judicial, declaró haber pagado 450.000 euros desde Panamá, implicando al presidente de la Federación Venezolana de Fútbol de aquel entonces como presunto intermediario y montando en cólera cuando la Federación española le concedió esa vacante al FC Andorra que acababa de adquirir Gerard Piqué cuando aún era jugador en activo del FC Barcelona y socio de Luis Rubiales en la Supercopa de España.

Sus vínculos con Luis Rubiales, expresidente de la RFEF

Aldama cargó públicamente contra Piqué y contra Luis Rubiales, denunciando corrupción en Las Rozas. Y esto también es una paradoja, ya que luego ha trascendido su influencia en el entonces presidente de la RFEF. Intervenciones telefónicas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil destaparon que Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos con quien mantenía probados vínculos en los hidrocarburos, llamó directamente a Rubiales para presionar en favor del Zamora CF.

Además, la jueza de instrucción le citó a declarar en calidad de testigo dentro de la pieza del 'caso Supercopa' en un tiempo en el que el empresario presumía de buenos contactos para conseguir que tanto la selección española absoluta como la sub 21 jugasen algún partido en el Estadio Ruta de la Plata, sede del Zamora CF .