La paradoja del Sevilla: lamenta falta de puntería y presume de tener el catálogo goleador más variado de LaLiga

Luis García Plaza lamentó que su equipo no fuese capaz de aprovechar las ocasiones que tuvo para sentenciar el alocado partido contra el Levante, cita en la que Robbie Ure y Félix Correia aumentaron una lista que deja al Sevilla FC casi con más goleadores que goles

Al Sevilla FC le sigue faltando gol pero le sobran goleadores. Es una paradoja, sí. En el 3-3 contra el Levante UD, el club nervionense volvió a lamentar un buen número de ocasiones claras perdonadas con las que bien pudo sentenciar el triunfo mucho antes de su deficiente defensa en el larguísimo y alocado tiempo añadido que jugó ya con 10 jugadores por la controvertida expulsión de Isaac Romero. No obstante, al mismo tiempo el blanquirrojo puede presumir de ser el equipo de toda LaLiga EA Sports con más anotadores diferentes en estas ocho jornadas de LaLiga EA Sports: un total de 11 firmas distintas en sólo 13 tantos.

En el Levante - Sevilla se estrenaron dos nuevos goleadores nervionenses y van 11

Pensar en goles en la presente edición liguera lleva a obtener la imagen mental del arrollador FC Barcelona, que cuenta por victorias los ocho partidos y atesora la impresionante cifra de 34 dianas a favor que se reparten un total de 10 futbolistas. Hasta el sábado, era el equipo con más artilleros, algo que cambió el domingo tras la goleada del Real Betis ante CA Osasuna (5-2) que dejó también a los verdiblancos con una decena de realizadores en sus 14 tantos. El lunes, el Sevilla FC adelantó a ambos después de ver cómo Robbie Ure y Félix Correia estrenaban sus respectivos casilleros en el duelo en el Ciutat de Valéncia.

Especialmente esperado era el primero del escocés, que está acumulando muchas contribuciones ofensivas de mérito -un penalti forzado y dos asistencias- pero ha tardado mucho en convertir por primera vez y acumulaba varias ocasiones claras disfrutadas. Sin ir más lejos, ante el Levante UD pudo marcar varios. Aun así, Ure acabó siendo decisivo con el robo en la presión que convirtió en el 0-1 y con el pase de cabeza para que el portugués hiciese el momentáneo 0-2.

Así, ambos se unieron a una lista en la que ya estaban Isaac Romero -que amplió su cuenta a dos goles en el mismo partido contra los granotas- Miguel Sierra, Jon Guridi, Peque Fernández, Chidera Ejuke, Lucas Stassin, Juan Iglesias, Youssouf Fofana y también Joaquín Martínez 'Oso'. El carrilero hispano-argentino vio puerta en San Mamés, en el 0-3 ante el Athletic Club, justo antes de anunciarse su inesperado traspaso al Racing Club de Estrasburgo francés.

El calentón de Luis García Plaza con las ocasiones falladas en el Levante - Sevilla

"Hasta el 0-2, nuestro partido tenía que ir 0-3 o 0-4. Fácil, además. Jugando muy bien, llegando muy bien, con ocasiones muy claras... No lo matas y cuando no matas un partido ellos tienen pegada, se ponen 1-2, y el partido se ha vuelto loco. Ellos han jugado directo... Estoy orgulloso de los jugadores. El calentón es por no matar el partido en el minuto 60 cuando lo tienes para ir ganando muy, muy claramente".

"Pero no es por el esfuerzo de los jugadores, que están haciendo una temporada magistral. Creo que estamos muy bien, sabiendo a qué jugamos y transmitiendo muchas cosas con mucha gente aún adaptándose y creciendo en la categoría. Estoy muy contento. A partir de ahí, teníamos nueve partidos primeros en que teníamos Real Madrid, Atlético y Barça. A ver qué pasa con el Madrid, pero yo creo que hacer 14 puntos es un gran bagaje", analizó el entrenador del Sevilla FC en la sala de prensa del Ciutat de València.

Así se reparten los 13 goles del Sevilla FC en LaLiga 2026/2027

El propio Sevilla FC ha destacado esta sorprendente estadística. "En el apartado goleador también cabe destacar que el equipo ha marcado en todos los partidos que ha disputado y se ha adelantado en el marcador en seis de los ocho encuentros de esta temporada", ha resaltado a través de sus canales oficiales.

En concreto, sólo empezó por detrás en el marcador en la primera jornada, cuando acabó remontando ante el Rayo Vallecano (2-1), y en la tercera, frente al Atlético de Madrid (1-3). Los canteranos Isaac Romero, expulsado de manera insólita en Valencia, y Miguel Sierra, que sufrió una grave lesión en la visita al Levante, son los máximos goleadores del Sevilla FC hasta la fecha con dos dianas cada uno. Los nueve anotadores restantes están con sólo uno.