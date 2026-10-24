Guti desvela el gran cambio de Mourinho: "Ahora se ha tranquilizado un poco, no es tan impulsivo como en su primera época"

Guti analiza la evolución de José Mourinho antes de su primer clásico en el Spotify Camp Nou en esta segunda etapa en el Real Madrid. El exmadridista destaca que el portugués está más calmado y cercano al jugador, aunque mantiene intacto su carácter competitivo

José Mourinho afronta este domingo uno de los partidos más especiales de su regreso al banquillo del Real Madrid. El técnico portugués vivirá su primer clásico de esta segunda etapa en el Spotify Camp Nou, un escenario de máxima exigencia en el que volverá a ponerse a prueba su carácter competitivo. Sin embargo, el entrenador que se encontrará el Barcelona no es exactamente el mismo que llegó al Santiago Bernabéu hace dieciséis años. Al menos, así lo considera Guti, que ha repasado su evolución en una entrevista en SPORT.

El excentrocampista madridista conoce de cerca aquella etapa, aunque su camino en el club terminó precisamente en el verano de 2010, coincidiendo con la llegada del portugués. Ahora, con la perspectiva que da el tiempo, Guti aprecia un cambio en las formas de Mourinho, especialmente en la relación con sus futbolistas, aunque considera que hay una característica que permanece intacta: su rechazo a la derrota. "Los años pasan para todo el mundo. Él se ha tranquilizado un poco, no es tan impulsivo como en su primera época, pero sí sigue siendo un entrenador muy competitivo que odia perder", explicó el exjugador. Una valoración que dibuja a un Mourinho más sereno, sin que eso implique una pérdida de intensidad en su manera de entender el fútbol.

Un Mourinho más cercano al vestuario

Para Guti, la transformación más significativa del entrenador portugués está en su trato con los jugadores. El técnico que aterrizó en el Bernabéu después de conquistar la Champions League con el Inter de Milán se caracterizaba por una personalidad fuerte y una enorme capacidad para acaparar los focos. Con el paso de los años, el exmadridista cree que ha aprendido a gestionar mejor esa faceta. "Yo le veo más calmado y más cerca del jugador, antes no lo estaba tanto. Ha madurado, como todas las personas cuando cumplimos años, ¿no?", señaló.

El análisis llega en la antesala de un clásico que volverá a medir la capacidad de Mourinho para gestionar la presión en un partido que trasciende lo deportivo. Su figura siempre ha estado ligada a la intensidad de los enfrentamientos entre el Real Madrid y el Barcelona, pero Guti entiende que el paso del tiempo ha modificado parte de su comportamiento sin alterar su ambición.

La relación entre ambos también está marcada por la coincidencia de sus etapas en el club blanco. Guti pasó quince temporadas en el primer equipo, conquistó cinco Ligas y tres Champions y puso fin a su trayectoria madridista en 2010, cuando puso rumbo al Besiktas turco. Mourinho acababa de iniciar entonces su aventura en el banquillo del Bernabéu.

Guti pide paciencia con el nuevo Real Madrid

Más allá de la evolución del entrenador, el exfutbolista también valoró el momento que atraviesa el conjunto madridista. Aunque los resultados han permitido al equipo mantenerse competitivo, Guti considera que todavía existe margen de mejora en el juego y que las expectativas que rodean al club pueden dificultar el proceso de adaptación.

El madrileño apunta a la llegada de nuevos futbolistas y a la incorporación de un técnico como factores que necesitan tiempo para encajar. En un club acostumbrado a competir por todos los títulos, la exigencia de ganar y convencer desde el primer momento puede convertirse en un obstáculo para construir una dinámica sólida. "Hay mucha ansia por parte de los aficionados, del club por hacer las cosas bien y que todo salga bien. No solo que ganes, sino que también juegues bien. Y no nos damos cuenta de que han venido muchos jugadores nuevos, que ha venido un entrenador nuevo y todo eso necesita su tiempo", explicó. Guti entiende, no obstante, que reclamar paciencia en el Real Madrid no resulta sencillo cuando el equipo lleva dos temporadas sin levantar un título. "Cuando el equipo lleva dos años sin ganar nada, cuesta pedirle tiempo", reconoció, consciente de que el margen de espera en el Santiago Bernabéu siempre está condicionado por los resultados.

Un equipo con más potencial del que se le atribuye

Pese a las dudas que pueda generar el rendimiento del conjunto blanco, Guti se mostró optimista con las posibilidades de la plantilla. El exjugador considera que el Real Madrid dispone de recursos suficientes para ofrecer una versión más convincente y competir al máximo nivel, siempre que consiga encontrar estabilidad y trabajar sin una presión excesiva. "El Real Madrid tiene mejor equipo del que la gente piensa. Es una plantilla muy completa, que puede jugar muy bien al fútbol y que si tiene esa calma y esa tranquilidad va a poder hacerlo", afirmó.

Su confianza, sin embargo, está condicionada por un elemento que considera decisivo: los resultados. En un club donde cada partido se analiza bajo el prisma de la obligación de ganar, la continuidad de cualquier proyecto depende en gran medida de que el equipo responda sobre el terreno de juego. Ahora, el clásico del Spotify Camp Nou se presenta como una nueva prueba para Mourinho y sus futbolistas. Un duelo de máxima exigencia en el que el técnico portugués volverá a encontrarse con uno de los escenarios que marcaron su primera etapa en España. Y en el que, según la mirada de Guti, podrá comprobarse si esa versión más calmada y cercana del entrenador es capaz de mantener intacta su reconocida competitividad.