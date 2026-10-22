El Real Madrid entierra el hacha de guerra con el Balón de Oro

El Real Madrid ha decidido poner fin a su particular guerra con el Balón de Oro y volverá a la gala del próximo lunes en Londres. Según 'L'Équipe', el club blanco acudirá tres años después de su última presencia, con Mbappé entre los favoritos al premio

El club blanco volverá a estar presente en la ceremonia después de tres años de ausencia, con Kylian Mbappé entre los nombres que aspiran a conquistar el prestigioso galardón individual. La decisión supone un cambio de postura tras el desplante de 2024, cuando la entidad decidió no viajar a París al conocer que Vinicius Júnior no sería el ganador.

Dos años de distanciamiento tras el plantón de Vinicius

Nos remontamos a octubre de 2024, cuando el Real Madrid protagonizó uno de los episodios más polémicos de la historia reciente del galardón. El conjunto blanco tenía previsto desplazarse a París con una amplia delegación para acompañar a sus nominados, pero canceló el viaje a última hora al conocer que Vinicius Júnior no sería el ganador. Finalmente, el premio recayó en Rodri Hernández, una decisión que provocó un malestar en la entidad madridista.

Aquella ausencia no fue un simple gesto puntual. El club trasladó su enfado a los organizadores y dejó clara su postura frente a un premio que consideraba que no había reconocido los méritos de su futbolista. La tensión se prolongó durante la siguiente edición, celebrada en 2025, cuando el Real Madrid volvió a estar prácticamente ausente de la ceremonia. Según la información publicada por L'Équipe, Caroline Weir fue la única representante madridista que acudió entonces a la gala.

Ahora, dos años después del episodio que desencadenó la ruptura y tras una nueva edición marcada por la ausencia de la expedición masculina, el Real Madrid parece dispuesto a pasar página. La presencia de varios de sus jugadores nominados supone un giro respecto a la línea que había mantenido desde la derrota de Vinicius en las votaciones de 2024.

Mbappé, el imán para volver

Uno de los factores que rodean este regreso es la candidatura de Kylian Mbappé. El delantero francés figura entre los aspirantes al Balón de Oro de 2026 y se ha convertido en uno de los principales focos de atención de la gala. Su presencia entre los favoritos añade un interés especial para el club blanco, que vuelve a tener opciones de luchar por el máximo reconocimiento individual.

Pero Mbappé no será el único representante del Real Madrid en la carrera por los premios. Vinicius Júnior y Jude Bellingham también aparecen entre los nominados al galardón masculino, junto al internacional español Marc Cucurella, mientras que Thibaut Courtois opta al reconocimiento al mejor portero. La entidad también cuenta con presencia en otras categorías, lo que amplía el interés de su expedición por la ceremonia londinense.

La gala se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium, una cita que reunirá a las principales figuras del fútbol internacional. El viaje del Real Madrid llegará, además, después de uno de los encuentros más señalados de su calendario: el Clásico frente al Barcelona.