El Barça prepara un mosaico de pelos de punta en el Clásico: 60.000 cartulinas y una taquilla millonaria

El Spotify Camp Nou se vivirá una de las noches más especiales de la temporada, con una puesta en escena que pretende convertir la visita del Real Madrid en una auténtica fiesta con un respaldo multitudinario para los hombres de Hansi Flick

El FC Barcelona invitará a sus aficionados a jugar su particular partido antes de que el balón eche a rodar en el Clásico. Para ello, el club catalán está preparando un mosaico que cubrirá las dos primeras gradas del Spotify Camp Nou, con más de 60.000 cartulinas repartidas entre los asientos para dar color a uno de los encuentros más esperados del calendario futbolístico mundial.

El tifo tendrá varios elementos cargados de simbolismo. En la zona lateral del estadio podrá leerse el mensaje "Batec blaugrana", que significa "Latido azulgrana", acompañado de las ondas de un electrocardiograma, en evidente referencia a la pasión que despierta el equipo y a la emoción que se vive cada vez que el eterno rival visita Barcelona.

La puesta en escena también tendrá un corazón rojo en cada uno de los fondos, el Gol Norte y el Gol Sur, integrado en el diseño de las ondas que recorren el mosaico. De esta manera, el barcelonismo pretende escenificar el vínculo entre el equipo y una afición que volverá a responder en una cita marcada en rojo desde el inicio del campeonato.

La senyera también tendrá protagonismo

El mosaico no se limitará a los corazones y al mensaje que presidirá la zona lateral. La senyera, con sus tradicionales cuatro barras rojas, también estará presente en la Tribuna del estadio, reforzando la carga simbólica de una iniciativa con la que el club pretende vestir de gala su estadio.

La entidad azulgrana ha apostado por una propuesta visual y emocional que busca convertir las gradas en parte del espectáculo. Las cartulinas, distribuidas por los asientos, permitirán que los aficionados participen de forma activa en una imagen que acompañará la salida de los futbolistas al terreno de juego.

Este tipo de bienvenidas ya son clásicas -nunca mejor dicho-, en el Camp Nou. En el Barça-Madrid disputado la pasada temporada, ya con el equipo de regreso al estadio durante las obras, el escudo azulgrana y el lema "Força Barça" protagonizaron el mosaico, formado también con cartulinas de los colores azul y grana.

Esta vez, el club ha optado por un diseño con una mayor carga emocional, con el latido como hilo conductor y la identidad catalana como otro de sus elementos destacados.

Récord de taquilla en el Camp Nou

El encuentro también apunta a convertirse en una de las grandes operaciones económicas de la temporada para el Barcelona, que confía en superar los registros de recaudación del último Clásico disputado en casa.

El último precedente invita al optimismo. En el encuentro del pasado 10 de mayo en el que el Barça confirmó la conquista del campeonato, el Spotify Camp Nou reunió a 62.213 espectadores y generó unos ingresos de 16,5 millones de euros por la venta de entradas. Una cifra histórica para la entidad azulgrana que refleja el enorme tirón comercial de una cita que trasciende lo estrictamente deportivo.

Esta temporada, el club espera superar esos números. La demanda está siendo muy elevada y los precios de las localidades son dinámicos, por lo que pueden aumentar en función del interés que despierta el partido. Esa combinación permite al Barça aspirar a una recaudación récord, aunque la cifra definitiva dependerá de la asistencia y de los ingresos que finalmente se contabilicen.

La afición azulgrana espera un golpe mortal al Real Madrid

El despliegue en las gradas llegará en un momento importante para el Barcelona. El conjunto dirigido por Hansi Flick afronta la décima jornada de LaLiga con el objetivo de prolongar su pleno de victorias y dejar al Real Madrid a nueve puntos a estas alturas. Además, la afición espera olvidar las dudas que pudo generar la derrota frente al PSG en la Champions League (4-2).

El Real Madrid, por su parte, también aterriza en Barcelona después de una victoria contundente en Europa ante el Leipzgi (4-1). El choque se presenta, por tanto, como una oportunidad para medir las aspiraciones de ambos equipos en un campeonato en el que cada Clásico puede tener consecuencias directas en la lucha por el título.