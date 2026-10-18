Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras la victoria del Burgos y la derrota del Real Valladolid en la jornada 10 de Segunda división

La jornada 10 de LaLiga Hypermotion vivió este domingo una jornada intensa con hasta cinco duelos donde se enfrentaron Ceuta y Real Oviedo, Granada y Cádiz, Girona y Andorra, Real Valladolid y Eldense, Burgos y Sabadell

La jornada 10 de LaLiga Hypermotion, a falta del encuentro que disputarán este próximo lunes Celta Fortuna y Tenerife, concluyó este domingo con la disputa de hasta cinco encuentros. El Ceuta volvió a caer en el Alfonso Murube ante el Real Oviedo.

El Granada de Pacheta se impuso al Cádiz en el derbi andaluz de la jornada. El Girona, gracias en parte al error de Owono, se impuso al Andorra de Carles Manso. En Pucela, Valladolid y Eldense vivieron un intenso duelo que se fue para los de Elda. El Burgos se impuso al Sabadell por la mínima en el duelo que cerró la jornada.

Ceuta 1-2 Real Oviedo

El Real Oviedo logró este domingo una importante victoria para acercarse a las posiciones de promoción de ascenso al ganar (1-2) a un rival que sigue de capa caída como el Ceuta, que enlazó su segundo tropiezo consecutivo en casa y continúa en los puestos de descenso. El Ceuta afrontaba el partido con muchas urgencias como consecuencia de su posición en la tabla y recibía a un rival con tres exjugadores locales en sus filas por la presencia en el bando ovetense de Alberto Reina, Youness y Aisar.

Granada 2-0 Cádiz

El Granada logró su tercera victoria consecutiva para asentarse en la zona noble de LaLiga Hypermotion al vencer este domingo en el Nuevo Los Cármenes por 2-0 al Cádiz, que ofreció una imagen muy pobre, sufre su segunda derrota seguida y sigue en puestos de descenso. La primera parte fue igualada aunque con algo más de dominio posicional y de balón de un Granada que disfrutó de los acercamientos más peligrosos por parte de Manu Lama, Pedro Alemañ y Rubén Alcaraz sin que el meta David Gil tuviera apenas trabajo.

El Cádiz defendió bien pero se mostró timorato de mitad de campo en adelante, con Antoñito Cordero como único agitador en un par de acciones bien anuladas por el portero local Alberto Flores. El Granada salió fuerte tras el descanso y en el minuto 50 marcó el 1-0 Gerad Gumbau tras una gran jugada y asistencia de Sergio Rodelas.

Girona 2-0 Andorra

El Girona regresó este domingo a las posiciones de promoción de ascenso a LaLiga EA Sports con una sólida victoria contra el Andorra (2-0), con goles de Bryan Gil y Vladyslav Vanat en la primera media hora. El equipo de Montilivi volvió a hacer gala de su pólvora y sigue dando pasos adelante, con un balance de cinco victorias en los últimos ocho encuentros y una sola derrota. El cuadro de Carles Manso, con Gerard Piqué en la grada, rompió una racha de dos triunfos y un empate, pero mantiene la renta de dos puntos sobre la zona de descenso.

Real Valladolid 2-3 Eldense

El C.D Eldense ha devuelto a la realidad al Real Valladolid, tras imponerse, con doble remontada, en un final muy abierto que supo aprovechar mejor, con paciencia y una mayor concisión en el juego (2-3). Se preveía un choque igualado entre dos equipos que llegaban a esta cita en dinámica positiva, especialmente el cuadro alicantino, con dos victorias consecutivas, y ambos saltaron al césped con la premisa de controlar el balón y hacerse con el centro del campo.

Burgos 1-0 Sabadell

El Burgos se impuso por 1-0 al Sabadell en El Plantío gracias a un penalti transformado por Curro en el minuto 63, en un encuentro en el que los locales acumularon numerosas ocasiones, estrellaron dos balones en la madera y se encontraron con un inspirado Fuoli, antes de resistir en el tramo final para asegurar la victoria.

Clasificación de LaLiga Hypermotion actualizada después de la jornada 10