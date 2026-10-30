Sergio Francisco, técnico del Burgos y ex entrenador de la Real Sociedad, sin miedo al Castellón de Pablo Hernández: "Estamos preparados para jugar contra grandes equipos"

El preparador del cuadro burgalés afrontar con grandes expectativas el choque ante los pupilos de Pablo Hernández, líder de LaLiga Hypermotion

Este próximo domingo a partir de las 18:30 se vivirá en El Plantío un duelo de altos vuelos entre el sexto clasificado y el líder de LaLiga Hypermtion. El Burgos de Sergio Francisco, que el pasado año entrenó a la Real Sociedad, busca su tercera victoria consecutiva y la séptima de la temporada. Por otro lado, el Castellón, que en la jornada 10 asaltó nuevamente el liderato tras vencer al Sporting de Gijón por un claro 4-0 y superar de este modo al Almería de García Pimienta.

Este viernes, en la previa del duelo que se disputará en El Plantío, Sergio Francisco dejó claro que su Burgos tiene armas suficientes para superar al líder. "Posiblemente sea el mejor equipo de la categoría. Es un equipo que funciona bien en defensa y en ataque, son agresivos y ofensivos y atrás son un equipo férreo. Están atravesando un buen momento, pero jugamos en casa con nuestra afición", declaró Sergio Francisco.

Sergio Francisco apuesta por el triunfo ante el Castellón

En primer lugar, Sergio Francisco habló del aspecto positivo que tiene medirse a equipos como el Castellón. Desde que al cuadro orelluts llegó el ex futbolista, los de Castalia han dado un giro de 180 grados que demostraron el pasado año entrando en el play off de ascenso: "Medirte a buenos rivales te sirve para ver cómo estás. Esperamos preparados para jugar contra grandes equipos, ya lo hemos hecho contra el Oviedo, Sporting o Almería, estamos en condiciones de medirnos al líder con garantías".

Hablando de la pautas para poder ganar al Castellón, Sergio Francisco habló de tener equilibrio ya que los orelluts tienen la capacidad de someter a sus rivales: "Debemos de ser un equipo equilibrado e intentar tener el balón porque el Castellón te somete. Son un equipo vertical, pero también saben cerrar su portería, es un equipo muy completo, pero nosotros somos capaces de hacerles daño con muy poco". También apostó Sergio Francisco por igualar la intensidad del Castellón, una de las claves del cuadro de Pablo Hernández: "Uno de los objetivos es comenzar bien las partes. Hay que igualar como mínimo su intensidad, hay equipos que salen con todo desde el inicio y hay que estar a su altura".

El Burgos, a mantenerse en puestos de play off de ascenso

Si el Burgos es capaz de vencer al Castellón este próximo domingo, los de Sergio Francisco podrían auparse hasta la tercera plaza de LaLiga Hypermotion si se dan una serie de resultados. También podría darse la derrota de los locales por lo que el Burgos estaría jugándose caer de los puestos de play off de ascenso ya que si los del Plantío suman 20, por detrás están Mallorca y Sporting con 19, y Real Oviedo con 18.