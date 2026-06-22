Sergio Canales vuelve al Racing 16 años después para liderar el regreso a Primera

El centrocampista santanderino, hasta ahora en Rayados de Monterrey tras abandonar el Real Betis, firma hasta 2028 y se convierte en el primer refuerzo verdiblanco para la temporada 2026/27 en LaLiga EA SPORTS

Sergio Canales vuelve al Racing de Santander. El centrocampista santanderino, formado en las Instalaciones Nando Yosu, regresa a su casa 16 años después y se convierte en el primer fichaje verdiblanco para la temporada 2026/27, en su regreso a Primera división.

El acuerdo une al futbolista con el club cántabro hasta el 30 de junio de 2028. No es solo un regreso emocional: el Racing incorpora experiencia, jerarquía y una figura capaz de elevar el nuevo proyecto en LaLiga, donde tiene 384 participaciones.

Sergio Canales regresa al Racing con contrato hasta 2028

Era un secreto a voces, pero el Racing ya ha empezado su mercado, y lo hace con un movimiento de enorme carga simbólica. Sergio Canales vuelve al club donde se formó, donde debutó como profesional y desde donde inició una carrera que le llevó por algunos de los escenarios más importantes del fútbol español.

El fichaje llega en un momento muy concreto. El club cántabro prepara su regreso a LaLiga y necesitaba un primer golpe capaz de mandar un mensaje claro: el ascenso no será solo una celebración, sino el punto de partida de un proyecto ambicioso.

Canales firma hasta 2028 y aterriza con un currículum que muy pocos recién ascendidos pueden presentar en su primer refuerzo. Su vuelta no se explica únicamente por la nostalgia, sino por la necesidad de competir desde el primer día en una categoría que no suele ser benévola con los recién ascendidos.

El Racing recupera a un canterano con 384 partidos en Primera división

La hoja de servicios de Sergio Canales explica por qué su regreso pesa tanto. El santanderino acumula 384 partidos en Primera división, más de 40 en competiciones europeas, 48 en la Copa del Rey, casi un centenar en la máxima categoría de México y 11 internacionalidades con España.

Son cifras que cambian el tono de un vestuario. El Racing no incorpora solo a un futbolista con pasado brillante, sino a un jugador que conoce la élite, los ritmos de la competición y la exigencia de vivir cada semana bajo presión.

Canales cerró su primera etapa con 39 partidos y 7 goles

La historia entre Canales y el Racing empezó mucho antes del mercado actual. Nacido en Santander el 16 de febrero de 1991, fue creciendo paso a paso en el fútbol educativo del club hasta llegar al primer equipo con apenas 17 años.

Su debut oficial llegó el 18 de septiembre de 2008 en la Copa de la UEFA, ante el FC Honka, en los Campos de Sport. Aquel partido abrió una etapa breve, pero suficiente para dejar una huella profunda en el racinguismo.

Con la camiseta cántabra disputó 39 encuentros, marcó 7 goles y repartió 6 asistencias. No necesitó más para convertirse en uno de los grandes talentos salidos de la cantera verdiblanca en las últimas décadas.

Real Madrid, Betis y Monterrey explican el recorrido de Canales

En 2010, Canales dio el salto al Real Madrid. A partir de ahí construyó una carrera marcada por talento, lesiones, reinvenciones y etapas de mucho nivel en Valencia, Real Sociedad y Real Betis.

En el club verdiblanco encontró una de sus mejores versiones. Ganó la Copa del Rey, se consolidó como un centrocampista diferencial y volvió a entrar en el radar de la Selección española. Precisamente, el club andaluz, a través de sus redes sociales, quiso desearle suerte en su nueva etapa, donde el reencuentro en La Cartuja será uno de los grandes momentos de la temporada.

Tras una larga trayectoria en España, en 2023 puso rumbo a Rayados de Monterrey, equipo de la Liga MX, donde disputó las últimas tres campañas y sumó experiencia en la máxima categoría mexicana. Ahora regresa a España con 35 años, pero con una trayectoria que le permite asumir un papel de liderazgo inmediato en Santander.

Sergio Canales abre un mercado que marcará al Racing

El primer fichaje ya está cerrado y tiene nombre propio. Ahora el Racing deberá completar una plantilla capaz de competir en LaLiga sin perder equilibrio económico ni identidad.

La llegada de Canales puede ayudar a atraer talento, elevar la exigencia interna y transmitir que el club no quiere vivir el regreso a Primera como una visita corta. El mensaje es claro: Santander vuelve a la élite con memoria, pero también con intención de quedarse.

Dieciséis años después, Sergio Canales vuelve a vestirse de verdiblanco. Lo hace con más partidos, más títulos, más cicatrices y más fútbol que cuando se marchó. El Racing recupera a uno de los suyos justo cuando más necesita futbolistas que sepan qué pesa una camiseta.