El fichaje de Sergio Canales por el Racing de Santander entra en su fase final

El Racing de Santander acelera para cerrar el regreso de Sergio Canales y hacerlo oficial en los próximos días. El club cántabro negocia las bases del contrato y el jugador que, pese a tener ofertas del extranjero, apunta a volver a casa para liderar el proyecto en Primera División

El Racing de Santander prepara el flamante regreso de Sergio Canales. El centrocampista de Santander está cada vez más cerca de concretar su fichaje por el conjunto que dirige José Alberto López. Por el momento, desde la dirección deportiva ya empiezan a acordar las bases del contrato del ex del Real Betis, que también cuenta con ofertas, entre ellas de fuera de Europa. No obstante, su futuro mira a España y a El Sardinero.

Sergio Canales mantiene silencio, pero el Racing aprieta para cerrar el fichaje

Sergio Canales no se ha pronunciado todavía por su futuro. Desde su salida de Rayados de Monterrey del pasado mes de abril. el jugador de 35 años se ha mantenido al margen de los rumores que le sitúan en el Racing de Santander. Diferente caso con la entidad del equipo de Santander, que se ha manifestado en diferentes ocasiones por el fichaje del ex del Betis o Real Sociedad, como ha sido su presidente, Manolo Higuera.

En este sentido, Manolo Higuera fue muy claro el pasado cinco de junio hablando de la situación con el fichaje de Sergio Canales: "Tenemos contacto habitual y las cosas están cerradas cuando se firman, yo creo que todo el mundo sabe que las dos partes queremos y para mi es un sueño que vuelva a vestir la camiseta del Racing y que llevamos persiguiendo un par de años o 3.

El presidente del Racing de Santander reconocóió que, "con la relación de confianza que tenemos, espero poder darle una alegría al racinguismo". Por ello parece cuestión de tiempo que el fichaje de Sergio Canales pueda terminar en buen puerto para los intereses del equipo cántabro, que se encuentra en plena reconstrucción de la plantilla tras lograr el ansiado ascenso a Primera División, con José Alberto López a los mandos.

El Racing acelera por Canales, con un anuncio inminente para sellar su regreso a España

Además, las negociaciones entre el Racing de Santander y Sergio Canales siguen su curso, con una entidad que incluso ya ha acordado un contrato de dos años con el futbolista de 35 años, como ha informado el periodista Matteo Moretto. El centrocampista quedaría vinculado al equipo de El Sardinero hasta 2028, con el sueño de permanencer en Primera División, de la que han descendido Girona, Mallorca y Oviedo esta temporada.

Por otro lado, la misma fuente citada ha adelantado que Sergio Canales contaba con ofertas sobre la mesa, especialmente de fuera de Europa, pero todo parece indicar que su fichaje por el Racing de Santander se hará oficial en los próximos días, confirmando la vuelta a España de un jugador que ha estado las tres últimas campañas defendiendo la camiseta de Rayados de Monterrey, con datos más que notables.

El Racing de Santander roza el fichaje de un Sergio Canales que llega con cifras de estrella

Sergio Canales está a un paso de fichar por Racing de Santander, al que llega tras registrar unas estadísticas que evidencian su estado de forma actualmente. En la última temporada en Rayados de Monterrey, el centrocampista de 35 años firmó trece goles y seis asistencias en 31 partidos, siendo la segunda mejor cifra de cara a puerta en una temporada en toda su carrera profesional.

La mejor marca de Sergio Canales, que barajó otras opciones, la dejó en la temporada anterior, la 2024/2025, cuado firmó 17 goles y 12 asistencias en 39 partidos, números al alcance de muy pocos incluso en LaLiga EA Sports, en la que está cada vez más cerca de confirmar su regreso. Por ello, el jugador de 35 años volvería a España tras pasar por el Valencia, Real Sociedad y Real Betis y Rayados de Monterrey.