El Racing de Santander se fija en el Barcelona para reforzar la portería en este mercado de fichajes

El conjunto de José Alberto López estaría en busca de un nuevo meta tras el regreso de Ezkieta al Cádiz, que fue el titular en la temporada que el club acabó en Primera División. Por ello, en el radar se encuentra un perfil con minutos en este arranque del curso con Hansi Flick

El Racing de Santander pone el foco en reforzar la portería de cara a su regreso a Primera División. José Alberto López busca un sustituto a Jokin Ezkieta, que ha regresado a la disciplina del Cádiz tras finalizar su cesión con el equipo cántabro. Por ello, desde El Sardinero tienen en el radar nombres como el de Aron Yaakovishvili, del filial del Barcelona pero con minutos en este arranque de pretemporada en el primer equipo azulgrana.

Tal y como confirmó Chema Aragón, director deportivo del Racing de Santander, la primera opción era la de Julen Agirrezabala, pero las exigencias económicas han provocado que el club mire a otros nombres en este mercado de fichajes. Por el momento, José Alberto López cuenta con la figura de Simon Eriksson y de Laro Gómez Rodríguez como dos únicos porteros en la plantilla, a la espera de movimientos.

Aron Yaakovishvili, refuerzo para Hansi Flick en el Barcelona

Aron Yaakovishvili viene de jugar sus primeros minutos con el primer equipo del Barcelona el pasado viernes, en un amistoso contra el Brimigham. Hansi Flick apostó por Wojciech Szczęsny de inicio pero en el 61' optó por la entrada del portero húngaro. El meta de 20 años defendió la pasada temporada la camiseta del Andorra, disputando hasta 21 partidos en LaLiga Hypermotion, pero volvió a la Ciudad Condal tras finalizar su cesión.

De esta manera, Aron Yaakovishvili aprovechó su oportunidad en los minutos que le dio Hansi Flick, aunque el Barcelona terminó perdiendo en la tanda de penaltis ante el Birmighan, en la segunda prueba del conjunto azulgrana en esta pretemporada. Por ello, su futuro, pese a tener contrato hasta 2027, es una incógnita si el Racing de Santander concreta su interés y termina presionando por su fichaje en este mercado de verano.

José Alberto López espera movimientos en la portería del Racing de Santander

Por su parte, Chema Aragón fue muy claro en el día de hoy hablando de la situación en la portería del Racing de Santander, descartando a Agirrezabala: "Es verdad que Julen Agirrezabala era nuestra primera opción, lo sabe el futbolista, su agente y el propio Athletic, pero es una operación que es inviable económicamente en las opciones que planteaba el Athletic y con lo cual las miradas están puestas en otro tipo de objetivos".

Simon Eriksson está siendo el principal portero del Racing de Santander en esta pretemporada, con minutos en los cuatro partidos que ha tenido el equipo de José Alberto López hasta el momento. Sin embargo, los nueve goles encajados en dichos encuentros provocan que el club ponga el foco en firmar un nuevo meta en este mercado de fichajes, de cara a la exigente temporada que se presenta en Primera División.

Aron Yaakovishvili, una opción para la portería del Racing de Santander

Cabe recordar que el Racing de Santander arrancará LaLiga EA Sports recibiendo al Villarreal el próximo 16 de agosto a las 17:00 en El Sardinero. Para ese día, Jose Alberto López ya podría contar con un nuevo fichaje en la portería, que podría ser Aron Yaakovishvili, al que tienen en el radar, como ha informado el Diario AS. Sin embargo, el meta del Barcelona no es el único, por lo que queda esperar a la decisión de la dirección deportiva.

Tras descartar el fichaje de Agirrezabala, Aron Yaakovishvili puede ver con buenos ojos un salto a la Primera División de la mano del Racing de Santander, dónde podría ser titular si así lo considera José Alberto López. El húngaro, además, cuenta con experiencia a nivel de internacionalidades por su participación en la clasificación para el europeo sub-19, además de ser parte del europeo sub-17 y diferentes amistosos en los últimos años.

Mientras tanto, el Racing de Santander seguirá tomando nota de los dos últimos amistosos que tiene por delante en esta pretemporada, ante el Sporting de Gijón y Deportivo Alavés, que tendrán ambos lugar este viernes. Tras ello, será el turno de preparar el encuentro ante el Villarreal de LaLiga EA Sports, el ilusionante estreno de los de José Alberto López en Primera División tras el ascenso de la pasada campaña.