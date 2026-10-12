Martín Presa se planta ante la afición del Rayo: "No voy a vender el club ni aunque esté en Primera Regional"

La suspensión del Rayo Vallecano - Athletic ha agravado la guerra entre Martín Presa y la afición franjirroja. Según se ha desvelado, el presidente rayista se mantiene firme en su postura y lanza un mensaje contundente en plena crisis: "Lo del otro día me hace más fuerte y no voy a vender el Rayo ni aunque esté en Primera Regional"

La suspensión del encuentro ante el Athletic Club, después de que el colegiado tuviera que detener el partido en varias ocasiones por el lanzamiento de objetos desde la grada, ha vuelto a situar a Raúl Martín Presa en el centro de la polémica. El presidente rayista se enfrenta a una afición que reclama su salida y que ha convertido cada partido en Vallecas en un nuevo escenario de protesta contra la propiedad.

El periodista Isaac Fouto ha desvelado unas declaraciones atribuidas al dirigente que reflejan su postura ante el conflicto. "Lo del otro día me hace mas fuerte", dijo refiriéndose al partido suspendido. Mientras la afición insiste en exigir un cambio de rumbo, el presidente mantiene su posición y considera que lo ocurrido no le hará dar marcha atrás. La suspensión del Rayo - Athletic añade, además, un nuevo problema deportivo a una situación institucional que lleva tiempo deteriorándose.

Martín Presa, señalado en Vallecas

El encuentro ante el Athletic debía ser una cita importante para el rayismo, ya que suponía el regreso de la competición liguera a Vallecas después de los problemas que habían obligado al equipo a disputar sus anteriores partidos como local en Butarque. Sin embargo, la atención terminó centrada en las protestas contra Martín Presa y en los incidentes que impidieron completar el partido.

El presidente fue recibido con una sonora pitada, cánticos en su contra y pancartas con el mensaje "Presa, vete ya". El malestar de los aficionados se hizo patente durante el encuentro, en el que se lanzaron aviones de papel, pelotas y otros objetos al terreno de juego. Tras varias interrupciones, el colegiado Sánchez Martínez decidió suspender definitivamente el partido.

La decisión arbitral dejó una imagen especialmente significativa: Martín Presa abandonó el palco después de que se anunciara la suspensión, en medio de un ambiente de máxima tensión. La protesta volvió a evidenciar la distancia entre la propiedad y una parte de la afición que considera agotada la relación con el actual presidente.

No contempla vender el club

Uno de los principales obstáculos para resolver el conflicto es la posición accionarial de Martín Presa. El presidente posee cerca del 99 % de las acciones del Rayo Vallecano, por lo que una posible salida depende fundamentalmente de su propia voluntad. Ni las protestas de la grada ni las decisiones de la junta directiva bastarían por sí solas para apartarlo de la propiedad.

Según la información del periodista Raúl Granado, una persona de la confianza de Martín Presa recibió la llamada de un inversor de Arabia Saudí que quería ponerse en contacto con el presidente para trasladarle una oferta por el club. Sin embargo, el periodista aseguró que el acercamiento no llegó a prosperar: "Directamente ni lo recibió, ese es el nivel, no va a vender el club".

Esta información encaja con las declaraciones atribuidas al presidente por Isaac Fouto, que descartan un cambio de postura incluso en un escenario deportivo muy complicado. "No voy a vender el Rayo ni aunque esté en Primera Regional", habría afirmado Martín Presa, en una frase que resume su negativa a desprenderse de la entidad.

La afición mantiene la presión y crece la preocupación por las consecuencias

La protesta ha abierto también un debate sobre hasta dónde puede llegar el enfrentamiento y qué consecuencias puede tener para el equipo. La actitud de Bukaneros y de los aficionados que respaldan estas acciones, al considerar que los incidentes pueden terminar perjudicando al propio Rayo en su intento de forzar la salida de Martín Presa.

Bukaneros publicó un comunicado en redes sociales en el que defendió que no existe punto de retorno en el conflicto y que resulta "evidente que hace falta un cambio de rumbo". La protesta no se limita, por tanto, a lo ocurrido ante el Athletic, sino que responde a un enfrentamiento que viene de lejos y que amenaza con prolongarse durante las próximas jornadas.

Algunos seguidores rayistas defendieron en Radioestadio lo sucedido en Vallecas y expresaron su hartazgo con la gestión de la entidad. Uno de ellos aseguró que lo ocurrido era "lo mejor que se podía hacer" y calificó de "una vergüenza" que, a su juicio, Martín Presa mantenga el club para su propio beneficio. También criticó la falta de fichajes y las amenazas de tener que jugar en Burgos, y concluyó: "Yo estoy muy orgulloso de lo que ha pasado".

Desde la afición del Athletic también hubo comprensión hacia las reivindicaciones del rayismo. Un seguidor rojiblanco, aunque lamentó que el encuentro no pudiera disputarse con normalidad, aseguró que entendía los motivos de la protesta: "Somos clubes hermanos, nosotros también hemos protestado, siempre animando al Rayo y a ver si Presa se marcha de una vez".