Comunicado oficial del Rayo que carga contra los 'Bukaneros'

El regreso del Rayo Vallecano a Vallecas estuvo marcado por la tensión. Durante el Trofeo de Vallecas, el club denunció un intento de acceso al Palco de Honor por parte de un grupo de personas, algunas de ellas identificadas por la entidad como miembros de Bukaneros

El regreso del Rayo Vallecano a Vallecas, después de 140 días sin disputar un partido como local, estuvo lejos de ser la fiesta que el club esperaba. Si durante la madrugada el protagonismo lo había acaparado el vandalismo del palco de autoridades, durante el Trofeo de Vallecas la tensión se trasladó al interior del estadio. El conjunto franjirrojo ha emitido un nuevo comunicado en el que denuncia un "gravísimo hecho" ocurrido durante el primer tiempo del encuentro frente al Cagliari. Según la versión ofrecida por la entidad, un grupo de personas, "mayoritariamente encapuchadas", intentó acceder al palco por diferentes puntos.

El Rayo asegura que primero trataron de llegar al palco desde el exterior del graderío. Posteriormente, habrían golpeado de manera insistente la puerta lateral de acceso situada en el vomitorio y, finalmente, intentaron entrar por la puerta principal del Palco de Honor. La seguridad privada tuvo que cerrar ese acceso para proteger a las personas que se encontraban en el interior. El club asegura que entre las autoridades presentes se vivieron momentos de tensión y considera la situación "intolerable".

El Rayo señala a Bukaneros

En su comunicado, la entidad franjirroja apunta directamente a miembros de Bukaneros. Según el club, algunos de los participantes pudieron ser identificados y entre ellos estarían dos de los tres portavoces de la Asamblea Abierta Rayista celebrada el pasado 2 de agosto.

El Rayo relaciona aquella reunión con el clima vivido este sábado y recupera algunas de las declaraciones realizadas entonces sobre la situación de la concesión del Estadio de Vallecas y la continuidad de Raúl Martín Presa al frente de la entidad. El club considera que aquel contexto fue el "caldo de cultivo" de lo sucedido durante el Trofeo y vuelve a denunciar una campaña de "acoso y extorsión" contra el presidente y su familia. Estas afirmaciones forman parte de la versión del propio Rayo sobre los incidentes y se producen en un contexto de fuerte enfrentamiento entre la entidad, parte de su afición y la Comunidad de Madrid.

Presa, en el centro de las protestas

Mientras se producían estos incidentes, las gradas también mostraron su rechazo a la gestión de Martín Presa. Durante el encuentro se pudieron ver pancartas como "Aquí hay alguien que sobra" o "Por un Rayo despresado", además de escucharse cánticos contra el presidente. El ambiente terminó siendo especialmente tenso y, según Cadena SER, la Policía Nacional escoltó a Presa a la salida del estadio una vez finalizado el encuentro.

El partido, que suponía el regreso del Rayo a Vallecas después de más de cuatro meses, acabó en empate 1-1 y derrota franjirroja en la tanda de penaltis ante el Cagliari. Ahora el club prepara una nueva actuación ante las autoridades. En su comunicado, anuncia que aportará las imágenes de las cámaras de seguridad y que formalizará la denuncia el lunes.

Comunicado Oficial