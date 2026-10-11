Martín Presa y el Rayo Vallecano, un incendio en Vallecas que el presidente no quiere apagar

La tensión entre Martín Presa y la afición del Rayo Vallecano volvió a estallar ante el Athletic Club, en un partido marcado por la suspensión temporal y los cánticos contra el presidente. Un nuevo episodio que evidencia el deterioro de una relación enquistada y reabre el debate sobre si se puede seguir al frente de un club cuando sus propios aficionados reclaman tu salida

En el fútbol, ser propietario de un club no garantiza tener el respaldo de quienes lo sienten como parte de su vida. Las acciones pueden dar el control de una entidad, pero no compran el cariño de una afición ni aseguran que esta acepte cualquier decisión. El caso de el Rayo es una realidad más que evidente. Cuando la relación entre la grada y la directiva se rompe, mantener el pulso sin dar explicaciones puede agravar todavía más el conflicto. y yo digo...¿puede un propietario seguir al frente de un club cuando buena parte de su afición ya no confía en él?

Ayer se vivió otro episodio que volvió a poner a Presa en el medio del foco. El encuentro entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club tuvo que suspenderse temporalmente después de que cayeran al terreno de juego aviones de papel y otros objetos lanzados desde la grada, sin olvidarnos de los cánticos por parte de la afición "Presa vete ya" . Detrás de aquella protesta estaba el descontento de una parte de la afición con la gestión del propietario, una situación que lleva tiempo marcando la actualidad del conjunto madrileño. En Vallecas, el malestar se ha convertido en parte del día a día de una relación deteriorada, con seguidores que llevan tiempo reclamando cambios y sin una respuesta por parte de quien dirige el club.

Vallecas es mucho más que el estadio en el que juega el Rayo. Para sus aficionados, el club representa una identidad vinculada al barrio, a su gente y a una manera muy particular de vivir el fútbol. Por eso, el conflicto con la propiedad trasciende los resultados y las decisiones deportivas.

Ser propietario no significa tener el respaldo de la grada

Martín Presa tiene la responsabilidad de dirigir el club desde su posición al frente de la entidad, pero esa autoridad no implica que deba contar necesariamente con el apoyo de todos los seguidores. La propiedad y la legitimidad ante la afición son cuestiones diferentes: una se sustenta en los derechos que corresponden a quien controla el club y la otra se construye a través de la confianza, la gestión y la capacidad de mantener una relación con quienes lo sienten como propio. La afición no tiene por qué compartir cada decisión de la directiva. Tampoco puede exigirse que todos los aficionados piensen de la misma manera. Sin embargo, cuando las protestas se repiten durante años, resulta difícil tratar el conflicto como un simple desacuerdo puntual.

En un club como el Rayo, cuya identidad está tan ligada a Vallecas, la relación con los seguidores tiene un peso especial. El equipo no se sostiene únicamente sobre el terreno de juego: también lo hace sobre una comunidad que acompaña al conjunto franjirrojo y que considera que su voz debe tener un lugar en el futuro de la entidad.

Por eso, ignorar el rechazo no hace que desaparezca. La falta de entendimiento puede aumentar la distancia y convertir cada partido en un nuevo enfrentamiento. A los aficionados les da igual ya que el equipo pierda, ya lo decían ayer, lo único que quieres es que Presa abandone: "Nos pueden dar el partido por perdido, pero es la única forma de que se demuestre que queremos que este señor salga del club".

Dar la cara también forma parte de dirigir un club

Ahí estaba él, en su palco que justo la semana de antes había sido bandalizado. Ahí estaba escuchando cánticos hacia su persona y viendo la situación, pero ni se movió del asiento.

Dar explicaciones, escuchar las reclamaciones y afrontar públicamente las cuestiones que generan controversia no obliga a aceptar todas las exigencias de la afición, pero te lleva al menos a reconocer que existe un conflicto y a saber que la relación entre el club y sus seguidores merece atención. Los dos tienen que ir a una, y en este caso no está funcionando y lo mejor es apartarse y que otro haga un nuevo trabajo ganándose la confianza de quienes llevan parte del club adelante. Porque sin afición no hay club, sin sus abonos, sin su apoyo cuando los partidos se convierten en derrotas, sin su alegría cuando los partidos son victorias... y si cada encuentro va a ser como el de ayer vivido en Vallecas, apaga y vámonos.