El central en paro, ex del Rayo Vallecano, que marcará a Leo Messi en su despedida de Argentina: "Hay que disfrutarlo, es el Dios del fútbol"

Mohamed Tijani, internacional por Benín, pasó por la cantera del conjunto madrileño y ahora se prepara para enfrentarse al crack rosarino en su último partido con la 'Albiceleste', aunque asegura que no tienen "un plan especial" para tratar de frenarlo

En la madrugada del martes al miércoles, Leo Messi vivirá su despedida de la selección de Argentina con un amistoso ante Benín. Una fiesta que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires y que supondrá el fin de una era en la 'Albiceleste', con la que el crack rosarino ha disputado 207 partidos y ha anotado 125 goles, conquistando un Mundial y dos Copas América.

Sea esperan emotivos actos de homenaje a un jugador de leyenda, con la presencia de ex compañeros que ya no juegan en en el combinado dirigido por Lionel Scaloni pero no han querido perderse la cita. Aunque el ex del FC Barcelona seguirá en activo a sus 39 años, pues tiene contra en vigor con el Inter Miami hasta diciembre de 2028, no hay dudas de que supone un relevante adiós que suscita una gran atracción mediática. Pero de algún modo sorprende el rival elegido por la AFA.

Una selección que ocupa el puesto 89 en el ranking FIFA

Así, la selección invitada para este especial amistoso ocupa el puesto número 89 en el ranking FIFA, reuniendo en sus filas a una serie de jugadores desconocidos para el gran público, en su gran mayoría. De hecho, están viviendo la previa del encuentro prácticamente con la ilusión de un aficionado más por poder enfrentarse al ocho veces ganador del Balón de Oro en una ocasión tan especial.

Tijani se lleva recuerdos de Argentina para su hijo

La cadena argentina C5N ha sido testigo de ello al encontrar a varios componentes de Benín dando un pase por la ciudad. Concretamente, fueron cazados al salir de una tienda, donde uno de ellos mostró el recuerdo que había comprado de la selección albiceleste. "Para mi niño", aseguró en español. Y es que se trataba de Mohamed Tijani, que jugó en la cantera del Rayo Vallecano, la cual abandonó en 2018 tras dos temporadas en su filial, tras aterrizar primero al juvenil procedente del Africa Sports d'Abidjan, de Costa de Marfil, país donde en realidad nació.

"Le voy a mirar y le voy decir: 'Messi eres el dios'"

"Es el mejor del mundo”, aseguró sin duda el central de 29 años al ser cuestionado por Messi, a lo que el doctor de la selección africana, que le acompañaba, añadió: "Es el dios del fútbol”, término que el jugador también repitió en sus explicaciones sobre el partido que les espera.

Al respecto, aseguró que han diseñado una estrategia concreta para tratar de frenar al crack argentino. "No hay que marcar a Messi, hay que disfrutarlo. No hay un plan especial para parar a Messi, solo hay que disfrutarlo. Le voy a mirar y le voy decir: 'Messi eres el dios'. Somos un buen equipo, vamos a darlo todo para disfrutar y que sea una buena fiesta", insistió.

En paro tras hacer carrera en la República Checa y Suiza

Tras pasar por España, Tijani hizo carrera en la República Checa, donde pasó por modestos como MFK Vyskov, Vysocina Jihlava, Teplice o Zbrojovka Brno, pero también por otros conjuntos más conocidos como Slovan Liberec, con el que jugó en la Europa League, Salvia de Praga o Viktoria Plzen, que pagó 400.000 euros por su traspaso en 2022. Actualmente, sin embargo, se encuentra sin equipo tras militar las tres últimas temporadas en el Yverdon Sport de Suiza.

Pero a pesar de su estancia en el fútbol español, el defensor nacido en la ciudad de Man no escondió con qué selección iba en la final del pasado Mundial. "España es muy buen equipo, muy duro, pero me habría gustado que ganase Argentina porque me gusta mucho", sentenció.