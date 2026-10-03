Messi celebra la gran remontada de su nuevo equipo en la liga española

El Eldense ha protagonizado ya una de las sorpresas de la LaLiga Hypermotion este fin de semana al golear a un Real Oviedo que venía de ganar su derbi con el Sporting. Y el argentino lo ha festejado en las redes sociales

Los goles de Roberto López, Fidel Chaves, Olabarrieta y Rastrojo en la segunda mitad valieron al Eldense para sumar su primer triunfo como local de la campaña en la Liga Hypermotion ante un Oviedo se adelantó en el marcador nada más empezar, pero que terminó sufriendo un duro correctivo a manos de un equipo que esta semana ha hecho oficial la llegada de Leo Messi como nuevo propietario.

En la primera jugada del partido el Oviedo golpeó en el Nuevo Pepico Amat. Con apenas 20 segundos de juego, Reina culminó el primer ataque del equipo asturiano ante la pasividad de la defensa de un Eldense que se encontró con un guion inesperado.

El equipo de Julián Calero, con la inercia del derbi del Principado, empezó el duelo enchufado como si enfrente siguiera teniendo al eterno rival. Así, Youness, ex futbolista del Eldense, estuvo a punto de batir de nuevo a Ramón Vila en el minuto 10 en un saque de esquina.

Pese a tener el partido cuesta arriba, el equipo de Javi Calleja se recompuso y pudo empatar poco después con una buena ocasión de Manu Nieto que envió alto cuando estaba en inmejorable situación para marcar. También obligó al meta visitante Narváez a intervenir con dos magníficas paradas. Sin embargo, con 0-1 se llegó al descanso.

En la reanudación, Calleja movió el banquillo en busca de un revulsivo en un Eldense, que encontró petróleo con un penalti por mano de Samu Rodríguez dentro del área. Roberto López no falló desde los once metros para establecer el 1-1 en el minuto 56.

En buena dinámica, el Eldense tuvo una gran ocasión para darle la vuelta al marcador, pero Narváez volvió a lucirse a remate de Waldo Rubio. En el minuto 66, un nuevo penalti transformado por Fidel Chaves puso por delante al equipo alicantino.

En el tiempo de prolongación, el Eldense sentenció con otros dos goles de Olabarrieta y Rastrojo para sellar su primera victoria en el Nuevo Pepico Amat y también el primer triunfo de Javier Calleja en el banquillo azulgrana.

Y si alguien pensaba que Messi sólo iba a poner el dinero, se equivocaba, porque el argentino estuvo siguiendo el partido desde la distancia. Y en cuanto terminó el partido dejó un mensaje en redes sociales que motivó aún más a la plantilla y a la afición del Eldense.

"Aupa Deportivo", escribió Messi en Instagram sobre una fotografía en la que aparecía siguiendo el encuentro del equipo alicantino.

La de este viernes fue la segunda victoria del Eldense, que antes se había impuesto en el campo del Real Sporting de Gijón, pero el primero desde la llegada a su banquillo de Javi Calleja como entrenador y de Messi como propietario.

Desde la cuenta en X del Eldense se reprodujo esa misma fotografía con el mensaje "Una victoria importante conseguida entre todos".

Cabe recordar que este pasado jueves 1 de octubre, el Eldense publicó un comunicado en el que anunció que iniciaba una nueva etapa con Messi como propietario, aunque admitía que "la transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD (Consejo Superior del Deporte".

Conocido entre sus seguidores como el "Deportivo" el Club Deportivo Eldense se fundó en 1921 y vive su octava campaña en la segunda categoría del fútbol español, su 'techo' hasta ahora en estos 105 años.