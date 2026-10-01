Leo Messi, nuevo propietario del CD Eldense

El astro argentino, que aún sigue en activo ya que está defendiendo la camiseta del Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, se hace con el control del equipo de Segunda división con el cual su primer objetivo será el de conseguir la permanencia de categoría

El CD Eldense ha anunciado que Leo Messi, considerado por muchos uno de los mejores futbolistas de la historia sino el mejor, ha comprado la mayoría de las acciones del club que actualmente milita en la Segunda división si bien es cierto que la entidad azulgrana señala a que la operación está pendiente de que sea autorizada por el Consejo Superior de Deportes (CSD).

Leo Messi lleva ya tiempo negociando la adquisición del CD Eldense y le ha dado igual que algunas acciones del club mediterráneo estén judicializadas por el impago de anteriores dueños a otros. La estrella argentina tiene un objetivo con el CD Eldense y se ha metido de lleno en este negocio en el que ya lleva tiempo dejando su marca. No en vano, uno de los primeros movimientos que realizó el equipo liderado por Leo Messi fue firmar a un entrenador de contrastada trayectoria como es Javi Calleja.

Los objetivos de Leo Messi con el CD Eldense

Lo primero de todo es que, de momento, Leo Messi va a compaginar su carrera deportiva, sigue en activo en el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos, con su labor de propietario del CD Eldense.

Los objetivos primarios que se ha marcado Leo Messi son sencillos. El primero pasa por conseguir la permanencia en Segunda división con un CD Eldense que actualmente está en puestos de descenso a Primera RFEF. Una vez logrado eso, si es que lo consigue, el siguiente será el consolidar a un equipo pequeño en la categoría de plata del fútbol español. A continuación, vendría lo más difícil que será crecer lo máximo posible para algún día, si es que puede, subir a Primera división. Por ahora, Leo Messi y el CD Eldense señalan que se centran en impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social de la entidad azulgrana.

De este modo, Leo Messi sigue los pasos de otros grandes futbolistas como es el caso de Cristiano Ronaldo quien posee el 25 por ciento de las acciones de la UD Almería, demostrándose así que la Segunda división de España es un gran atractivo para nuevos inversores.

El comunicado del CD Eldense haciendo oficial la compra de Leo Messi

'El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte'.