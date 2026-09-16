Leo Messi apunta muy alto con el fichaje de su primer entrenador en el Eldense: Javi Calleja

El entrenador madrileño, cuyo último equipo fue el Al-Riyadh saudí, cogerá el equipo este mismo jueves y ya podrá sentarse el fin de semana ante el Eibar

El Deportivo Eldense ya tiene a su primer entrenador de la 'era Messi'. El club alicantino ha hecho oficial la llegada de Javi Calleja, que se hará cargo del conjunto azulgrana hasta el 30 de junio de 2028. El madrileño se convierte en el primer técnico de la etapa que comienza en el club tras la llegada de Lionel Messi a la propiedad de la entidad.

Aunque aún está pendiente la venta de la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), se da por hecho de que es un trámite. El empuje que ha dado el campeón del mundo ya se pudo ver en el tramo final del mercado, cuando subió la cotización de los fichajes, y ahora también con un entrenado que ha dirigido en Primera a Villarreal y Alavés, en Segunda a Levante y Oviedo y que su última experiencia fue en la Liga saudí, en el Al-Riyadh.

El entrenador madrileño, de 48 años, será presentado este jueves a las 9:30 horas en la sala de prensa del Nuevo Pepico Amat y su estreno en el banquillo será en ese mismo estadio tres días después, este sábado, con la visita del Eibar a Elda.

Calleja sólo ha entrenado a históricos

Calleja afronta esta nueva etapa con una amplia experiencia en el fútbol profesional. Ha dirigido 129 encuentros en Primera división, principalmente al frente del Villarreal y el Deportivo Alavés, además de 90 partidos en Segunda con el Levante y el Real Oviedo. A nivel continental, también cuenta con 18 partidos en la Europa League.

Su trayectoria está especialmente vinculada al fútbol de la Comunitat Valenciana. Tras desarrollar buena parte de su etapa como futbolista en clubes como Villarreal, Málaga y Osasuna, inició su carrera en los banquillos en las categorías inferiores del conjunto castellonense. Posteriormente alcanzó el primer equipo y consiguió dos quintos puestos en Primera, además de la clasificación para competición europea.

En Segunda división también ha dejado su huella. Con el Levante estuvo cerca de conseguir el ascenso a Primera y alcanzó el 'play off' en 2024, mientras que su última experiencia en España fue en el Real Oviedo.

Josep Ferrando cumple con creces con la interinidad

La llegada del técnico madrileño se produce después de la salida de Claudio Barragán, que había logrado el ascenso del Eldense a Segunda y que fue destituido tras la cuarta jornada pese al meritorio empate que logró frente al Mallorca.

El hecho de que el equipo comenzara la temporada sin victorias pesó y, tras la marcha del entrenador, Josep Ferrando asumió el cargo de manera interina. Bajo su dirección llegó el pasado fin de semana el primer triunfo del curso, ante el Sporting de Gijón (0-1).

Fuera de los puestos de descenso, Calleja afronta ahora el reto de consolidar al equipo en la categoría de plata y poner en marcha la nueva línea deportiva del club con el respaldo de Messi. Su perfil responde a una idea de juego basada en el protagonismo con balón, la movilidad y la capacidad para adaptarse a las distintas situaciones de un partido, un perfil que gusta al 'crack' argentino.

La compra del club por parte de Messi, que contempla la adquisición del 100 % de las acciones, está todavía pendiente de completar los trámites administrativos, pero está claro que se está dejando notar mucho antes de que su presencia sea real.