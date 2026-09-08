El retorno de Messi a la liga española y su primera decisión

El astro argentino ha llegado a un principio de acuerdo con los actuales propietarios del club para ser el máximo accionista. La llegada de un nuevo entrenador podría ser su primera decisión

Messi podría volver a participar en la liga española en las próximas horas. Tras retirarse oficialmente de la selección argentina, el rosarino ha tomado otra importante decisión en su vida profesional. Y es que el exjugador del FC Barcelona ya anda pensando en colgar las botas y ha decidido comenzar un nuevo rumbo en el balompié.

Concretamente, el albiceleste ha alcanzado un principio de acuerdo con los actuales propietarios del Eldense para convertirse en el máximo accionista, de LaLiga Hypermotion.

Aunque faltan algunos flecos para completarse la operación, según apunta la agencia EFE, sería la primera vez que el futbolista argentino se convierte en propietario de un club profesional en España. La operación podría formalizarse en los próximos días, una vez concluyan los últimos trámites legales y contractuales, entre ellos el proceso de auditoría exhaustiva o 'due diligence'. Asimismo, dicha compra quedará sujeta a la preceptiva autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD).

Cabe recordar que Messi ya se hizo con la adquisición este mismo año del UE Cornellà, equipo de la Tercera Federación catalana. En este caso, Messi adquirió el cien por cien de las acciones, sin intervención de terceros.Ahora, el del club alicantino es un proyecto mucho más ambicioso con el que pretende ampliar su acción empresarial en el fútbol español, como está haciendo ya con el Andorra su amigo y excompañero Gerard Piqué.

El Eldense es un club recién ascendido a la Segunda división español y con sede en Elda, provincia de Alicante, por lo que está cerca de Cataluña, donde el jugador del Inter de Miami tiene pensado asentarse una vez decida colgar las botas.

Además, curiosamente, lucen también los colores azulgranas con los que Messi tanto se ha sentido identificado a lo largo de su vida. El Eldense ya fue comprado hace unos años por un grupo inversor internacional con ascendencia colombiana liderado por el empresario Juan Carlos Trujillo, quien le compró el club a su vez a Pascual Pérez en octubre de 2025.

La primera decisión de Messi en el Eldense

Y de confirmarse la compra por parte de Messi, el argentino podría tomar su primera decisión seria, la de colocar al nuevo entrenador del conjunto alicantino. Y es que este pasado domingo y tras empatar en Mallorca, los dirigentes azulgranas decidieron prescindir de los servicios de Claudio Barragán, el entrenador que les llevó a Segunda el curso pasado.

Los dos puntos de doce posibles que había cosechado el equipo en las primeras cuatro jornadas fueron determinantes para que la directiva del Eldense considerara el relevo en el banquillo. Actualmente, se encuentra entrenando al grupo el que era segundo de Claudio, Josep Ferrando, si bien el club ha dejado claro que será de forma interina mientras se decantan por uno de las diferentes opciones que tienen encima de la mesa. Una vez conocida la posible compra de Messi, tal vez se deba dicha tardanza en la elección al cierre de la operación con el argentino.

Así se despidió el Eldense de Claudio Barragán

"El CD Eldense comunica que Claudio Barragán no continuará como entrenador del primer equipo azulgrana.

El Club quiere agradecer a Claudio Barragán su trabajo, compromiso y dedicación durante el tiempo que estuvo al frente del equipo. Una etapa que quedará especialmente marcada por la consecución del ascenso a Segunda División, un logro que permitió al CD Eldense regresar al fútbol profesional y que ya forma parte de la historia reciente de nuestra entidad.

Desde el CD Eldense queremos reconocer su entrega y profesionalidad durante todo este tiempo, así como agradecerle haber formado parte de un momento tan importante para el Club y para toda la familia azulgrana.

El CD Eldense desea a Claudio Barragán la mejor de las suertes en su futuro personal y profesional, con el deseo de que pueda seguir cosechando éxitos en los próximos retos que afronte. A la vez, desde el club se mantiene la firme apuesta por seguir desarrollando un proyecto ambicioso con los objetivos que se marcaron para la presente temporada, destacando la consolidación del CD Eldense en el fútbol profesional.De manera interina, Josep Ferrando, hasta ahora segundo entrenador del primer equipo, asumirá la dirección del conjunto azulgrana".