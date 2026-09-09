La mano de Messi ya se nota en los fichajes

Con el paso de las horas se conocen más detalles de la compra del Eldense y se ha conocido que detrás de las últimas llegadas ya estaba la mano del '10' argentino

En plenas Fiestas Mayores de Elda, el aterrizaje de Leo Messi en el club local ha llegado como una bomba. Aunque, por motivos obvios, no todo el mundo se enteró. Conforme han ido pasando las horas se han ido conociendo más detalles a través del consistorio local y de una prensa que tampoco estaba al tanto y que se fue poniendo al día conforme llegaba la información.

Era día de descanso del equipo, en las oficinas del estadio Nuevo Pepico Amat sólo estaban los trabajadores de la dirección deportiva, que no sabían nada y que están enfrascados en la búsqueda de un sustituto de Claudio Barragán.

La salida del técnico valenciano ya sorprendió. Claudio Barragán estaba encantado con el equipo que le habían hecho en la última semana, unos refuerzos importantes para una de las economías más modestas de LaLiga Hypermotion. Y que culminaron con el aterrizaje del delantero portugués Dinis Rodrigues, ex del Oporto y que llegaba cedido por el Nápoles.

Con el paso de las horas también se ha conocido que ese empuje final en el mercado de fichajes venía de la mano de Leo Messi y que precedía a la oficialidad de las negociaciones.

El Ayuntamiento de Elda está encantado

Aparte de la propiedad, como es lógico -porque estaba negociando-, donde sí estaban enterados era en el Ayuntamiento, que conocían los contactos desde días anteriores. De ahí las palabras del alcalde este martes, que calificaba de "espectacular" la posibilidad de que se confirmase la llega da del '10' argentino. “Esta misma noche nos han confirmado que ya hay un principio de acuerdo pero en este momento debemos mostrar la prudencia que requieren estas situaciones y esperar a ver si finalmente la operación llega a término”, indicó Rubén Alfaro.

Este miércoles, el alcalde de Elda ha ido más allá y ha confirmado que, en todo momento, las conversaciones "con el entorno de Messi", han tenido el apoyo municipal. "Han tenido muy en cuenta que el Eldense es un club histórico al ser el decano en la provincia de Alicante, además de haber logrado dos ascensos al fútbol profesional en los últimos tres años", indica el regidor eldense.

Alfaro ha reconocido encuentros con el círculo más próximo a Messi uy asegura que, en ellos, sus representantes "han visto el apoyo del Ayuntamiento en los últimos años". En este sentido, añadió que "desde que el Eldense se convirtió en sociedad anónima deportiva en 2022, el Ayuntamiento ha subvencionado al club con más de cuatro millones de euros con un acuerdo de patrocinio de un millón por temporada”.

El Eldense espera, con Messi, un reconocimiento internacional

"Para la ciudad es una gran oportunidad que una figura como Leo Messi se haya fijado en nuestro club y pueda situar a Elda en el panorama a nivel nacional, y también a nivel internacional", asegura, al tiempo que confirma que el club "seguirá contando con el apoyo del Ayuntamiento".

La plantilla del Eldense ha regresado este miércoles a los entrenamientos después de dos días de descanso, sin técnico aún y con la sombra de Leo Messi sobre el club. Josep Ferrando ha dirigido la sesión entrenador interino. Desde el club, pese al principio de acuerdo que se ha conocido, de momento, siguen guardando silencio.