Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el Deportivo de A Coruña - Osasuna de LaLiga

El Deportivo de La Coruña busca reencontrarse con la victoria ante un Osasuna que también necesita sumar para escalar posiciones en la clasificación. Riazor acoge un duelo entre dos equipos separados por muy poco en la tabla y que afrontan la Jornada 11 con la intención de dar un golpe sobre la mesa

El conjunto dirigido por Antonio Hidalgo afronta una nueva oportunidad para romper una racha de resultados que le está impidiendo avanzar en la clasificación. Los gallegos quieren hacer valer el factor campo y recuperar las buenas sensaciones ante una afición que espera ver una reacción de su equipo. Enfrente estará un Osasuna que ha vivido una semana de cambios, con el regreso de Jagoba Arrasate al banquillo rojillo, y que también necesita mejorar sus prestaciones en el campeonato doméstico.

La igualdad en la tabla añade todavía más importancia al enfrentamiento. El Deportivo ocupa la undécima posición con once puntos, mientras que Osasuna aparece en la duodécima plaza con la misma puntuación, aunque con un balance de resultados diferente. Una victoria permitiría a cualquiera de los dos dar un pequeño salto y ganar confianza de cara a las próximas jornadas.

Cómo llega el Deportivo de La Coruña al partido contra Osasuna

El Deportivo no atraviesa su mejor momento en LaLiga. El equipo de Antonio Hidalgo acumula varios encuentros sin encontrar la victoria y ha perdido parte de la regularidad que necesita para asentarse en la zona media de la clasificación. Su último compromiso liguero terminó con una derrota por 1-0 frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano, en un partido en el que compitió, pero terminó marchándose de vacío por el tanto de Julián Álvarez. Antes de esa visita a Madrid, los deportivistas habían empatado contra el Levante (1-1) y perdido ante la Real Sociedad (3-2), mientras que tampoco consiguieron pasar del empate frente al Real Betis (1-1). La falta de victorias empieza a pesar en un equipo que necesita convertir sus buenas fases de juego en resultados.

Sin embargo, no todo son malas noticias para el conjunto gallego. El Deportivo llega después de superar con autoridad la primera eliminatoria de la Copa del Rey. Los coruñeses vencieron por 0-3 al Auriense CA, con un doblete de Asp-Jensen y otro tanto de Luismi Cruz, en una cita que permitió a Antonio Hidalgo repartir minutos y dar oportunidades a futbolistas con menos protagonismo. Uno de los nombres propios de esa eliminatoria fue Adama Traoré, que aprovechó su participación para reclamar más espacio en los planes del entrenador. Su velocidad y capacidad para desbordar pueden convertirse en un recurso interesante para un Deportivo que necesita encontrar nuevas soluciones ofensivas.

En cuanto a la enfermería, el técnico continúa pendiente de la evolución de varios futbolistas, entre ellos Marc Casadó, Zakaria Eddahchouri, Aubameyang y Bright Ede.

Osasuna estrena una nueva etapa con Jagoba Arrasate

En Osasuna, la principal novedad está en el banquillo. Jagoba Arrasate ha regresado al club navarro para hacerse cargo del equipo después de la salida de Luis Miguel Ramis. Se trata de una cara conocida en El Sadar, donde ya estuvo al frente del conjunto rojillo durante seis temporadas, entre 2018 y 2024. Su vuelta supone un cambio importante en la identidad futbolística del equipo. Antonio Hidalgo ya ha advertido de que espera un Osasuna más intenso, agresivo en la presión y con intención de buscar rápidamente la portería contraria. Un planteamiento diferente al que venía desarrollando con Ramis y que obligará al Deportivo a estar especialmente atento a las transiciones.

Los navarros tampoco llegan en una situación cómoda en el campeonato. Su último partido liguero se saldó con una derrota por 2-0 frente al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Anteriormente habían conseguido imponerse al Racing de Santander (2-0), pero también sufrieron un duro tropiezo ante el Real Betis (5-2) y dejaron escapar puntos contra el Rayo Vallecano (1-1). Al igual que su rival, Osasuna ha podido recuperar sensaciones en la Copa del Rey. Los rojillos golearon por 0-6 al Atlético Calatayud y sellaron su clasificación para la siguiente ronda. Un resultado que puede servir como impulso anímico para afrontar el estreno de Arrasate en esta nueva etapa.

¿A qué hora se juega el Deportivo - Osasuna de LaLiga EA Sports?

El partido entre el Deportivo de La Coruña y Osasuna, correspondiente a la Jornada 11 de LaLiga EA Sports 2026/2027, se disputará este lunes 2 de noviembre de 2026, a las 21:00 horas.

El escenario será ABANCA-Riazor, donde el equipo gallego intentará aprovechar el apoyo de su afición para conseguir tres puntos importantes. El partido será el encargado de cerrar una jornada en la que ambos conjuntos tienen mucho en juego.

¿Qué canal televisa el Deportivo - Osasuna? Dónde ver online

Los aficionados que quieran seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través de diferentes opciones televisivas y plataformas digitales. El Deportivo de La Coruña - Osasuna se podrá ver en España a través de:

Movistar LaLiga: retransmitirá el encuentro a través de sus canales de televisión.DAZN: también ofrecerá el partido en abierto, tanto en televisión como a través de su aplicación.