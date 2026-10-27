El divertido momento de Aitor Fernández con unos aficionados y el detalle de Rubén García tras el Sevilla-Osasuna: "La tienes que donar al piso de Triana"

ESTADIO Deportivo ha podido captar dos de las imágenes más destacadas tras el encuentro del Ramón Sánchez-Pizjuán y que, en cierta manera, reconcilian a los aficionados con la alta esfera futbolística

La noche de este pasado lunes no ha sido la mejor posible para la parroquia rojilla. El conjunto navarro ha sucumbido ante un Sevilla que realizó un encuentro muy completo y acabó imponiéndose por dos goles a cero en el Ramón Sánchez-Pizjuán. A pesar de haber contado con una gran ocasión al comienzo del partido, tanto Isaac Romero como Félix Correia acabaron decantando la balanza a favor del equipo sevillista. De esta forma, se disipa algo el efecto Arrasate que se produjo tras la primera victoria, aunque hay confianza en seguir viendo esos brotes verdes tras el cambio de técnico.

Aunque la noche no haya sido buena para la mayoría de aficionados navarros, algunos sí que se fueron contentos a la cama. Cuando los jugadores salían del campo, unos pocos aficionados de Osasuna esperaban para ver a los protagonistas del equipo. Uno de ellos portaba una cartulina para Boyomo, con el deseo de poder obtener un obsequio suyo. Sin embargo, los protagonistas acabaron siendo tanto Aitor Fernández como Rubén García. Fueron dos gestos graciosos que sirven para reconciliar, en parte, a los aficionados y a los jugadores. La cámara de ESTADIO Deportivo pudo estar presente en ambos instantes.

Aitor Fernández y el lanzamiento de camiseta al estilo boda

Con Boyomo no funcionó, pero con el guardameta titular del equipo navarro sí que surgió. En este caso, el portero le entregó su camiseta a un miembro de seguridad para que la pudiese lanzar. Por seguridad, los futbolistas no se pueden acercar a las vallas donde se encuentran los aficionados, lo que propició este momento. Los seguidores preguntaron a Aitor para quién debía ir la camiseta, aunque el guipuzcoano no se quiso mojar y propuso que la lanzase el guardia, como si de un ramo de novia se tratase. Dicho y hecho.

El agraciado fue un aficionado que no se creía la "hazaña" que acababa de conseguir, todo ello acompañado de las bromas de sus compañeros. "Esa la tienes que donar al piso de Triana", le comentó uno de sus amigos. Sin embargo, recibió una negativa a la propuesta, acompañada de unas palabras contundentes, algo malsonantes.

Rubén García hace 'lo imposible' por una foto con los aficionados

Con este momento, todo podía quedar ahí, pero todavía quedaba la guinda del pastel. Uno de los jugadores emblemáticos de este equipo, Rubén García, también quiso acercarse para hacerse una foto con los rojillos que estaban esperando. Aunque, como ya pasó con Aitor, la prohibición de acercarse a los jugadores en las vallas hacía imposible este momento. Pero, como se suele decir en estos casos, siempre hay un final feliz.

Finalmente, el jugador dio la vuelta para poder salir por una puerta en la que sí estaba permitida su presencia. Los aficionados presentes se hicieron una foto con el jugador, que demostró un gran compromiso con sus seguidores. Entre bromas y risas, acabó regresando a su autobús entre la ovación de los presentes. Dos muestras de lo que, en muchas ocasiones, se ha perdido: que la verdadera esencia del fútbol, su gente, pueda compartir un momento divertido y entrañable con sus ídolos.