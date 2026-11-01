Antonio Hidalgo no pierde la confianza pese al bache del Deportivo: "Estamos haciendo muchas cosas bien. Estamos teniendo mejor fútbol este año que el pasado"

Antonio Hidalgo reconoce que el Deportivo necesita mejorar su eficacia para poner fin a una racha de seis jornadas sin ganar. El técnico blanquiazul confía en el trabajo del equipo y no quiere asumir riesgos con el regreso de Aubameyang

El Deportivo necesita reaccionar encuanto antes. Después de seis jornadas consecutivas sin conocer la victoria, el conjunto gallego afronta este lunes una nueva oportunidad para cambiar su dinámica en Riazor, donde recibirá a Osasuna a partir de las 21:00 horas. Antonio Hidalgo es consciente de la situación y no esconde que el equipo necesita empezar a transformar sus buenas sensaciones en resultados.

El entrenador blanquiazul considera que el rendimiento del equipo está siendo mejor de lo que refleja la clasificación, pero también sabe que en Primera División los méritos no siempre se traducen en puntos. Por eso, uno de los principales objetivos pasa por aumentar la eficacia en las áreas y corregir esos pequeños detalles que están penalizando al Deportivo. "Yo me encargo de marcar un poco la realidad. Lo que estamos haciendo con lo que necesitamos. Hacemos muchas cosas bien", explicó Hidalgo, que incluso considera que el equipo está ofreciendo un fútbol mejor que el de la pasada temporada. Sin embargo, tiene claro que eso no es suficiente: "El fútbol va de ganar" y los blanquiazules deben cortar cuanto antes la dinámica negativa.

La eficacia, una asignatura pendiente del Deportivo

El técnico insiste en que su equipo está generando ocasiones, pero necesita tomar mejores decisiones en los últimos metros. Una cuestión que considera determinante para empezar a sumar de tres en tres y que no depende únicamente del trabajo ofensivo, sino también de la capacidad para interpretar cada situación. "Ocasiones estamos teniendo, que es importante. Hay que saber que hay una dificultad y un rival que intenta contrarrestar", apuntó. Hidalgo puso el foco en la toma de decisiones en esa zona del campo, donde considera que nace el talento y donde el Deportivo debe encontrar una mayor precisión.

Pese a la mala racha, el entrenador también quiso poner en contexto la situación clasificatoria. El conjunto gallego ocupa la duodécima posición con 11 puntos, aunque la distancia respecto a la zona baja puede reducirse en función de los resultados de la jornada. "Tenemos que tener la conciencia de la cantidad de puntos que tenemos con las jornadas que van, que es una buena cantidad. Y tener una dosis de realidad de la dificultad que tiene la Primera División", señaló. Hidalgo sabe que el encuentro ante Osasuna no será sencillo y advierte de que su equipo tendrá que estar preparado para sufrir. Del conjunto navarro destacó que presenta una idea diferente respecto a etapas anteriores y que sus equipos siempre llevan a los rivales al límite. La clave, a su juicio, estará en ser más determinantes.

Aubameyang, cada vez más cerca, pero sin prisas

Otro de los asuntos que abordó el entrenador fue el estado físico de Pierre-Emerick Aubameyang. El delantero gabonés es uno de los futbolistas que más espera recuperar el Deportivo, especialmente por su capacidad para marcar diferencias en ataque. No obstante, Hidalgo dejó claro que no se asumirán riesgos innecesarios con su regreso. "Él va dando pasos adelante. Veremos sus sensaciones. Cuando nos marque su disponibilidad tiraremos para adelante", explicó. El técnico aseguró que el atacante está entrenando bien, pero que será necesario encontrar el momento adecuado para que vuelva a competir. "No vamos a hacer ningún tipo de locura", vino a dejar claro sobre la posibilidad de acelerar su recuperación.

Hidalgo no escondió la importancia que tiene el delantero para el equipo: "Auba es un jugador diferente, especial. Es tal lo que nos da en el verde y fuera que lo necesitamos cuanto antes". Junto a él, el Deportivo tampoco podrá contar ante Osasuna con Zakaria Eddahchouri, Marc Casadó y Bright Ede.

La portería a cero, otro reto para los blanquiazules

El Deportivo también tiene una cuenta pendiente en defensa. Los gallegos han encajado al menos un gol en cada uno de los diez encuentros ligueros disputados, un dato que contrasta con sus registros generales, ya que acumulan 13 tantos recibidos y se encuentran entre los equipos menos goleados de la categoría.

"La portería a cero es un mantra, no solo a nosotros. Llevamos 13 goles en 10 partidos. No es una mala cifra. Hemos encajado en todos y es una evidencia", reconoció el entrenador. Para Hidalgo, cerrar la portería permitiría al equipo afrontar los partidos con mayores garantías: "Si cierras portería a cero tienes la seguridad de que sumas y más cerca de hacerlo de tres".