Atlético de Madrid 1-0 Deportivo de La Coruña: Julián Álvarez se empeña en convertir los pitos en aplausos

El conjunto rojiblanco tuvo que sufrir hasta el final, pidiendo la hora para amarrar su triunfo por la mínima gracias al solitario tanto del argentino al comienzo de la segunda mitad

En el regreso al Metropolitano de José María Giménez, ovacionado por la que fue su afición durante 13 temporadas, el protagonista fue Julián Álvarez. Aún quedan intransigentes que no le perdonan su deseo de marcharse al Barcelona y siguen pitándole. Pero con su segundo gol consecutivo va consiguiendo que sean bastantes más los aplausos. Un tanto que fue suficiente para que el Atlético de Madrid superase por la mínima a un Deportivo de La Coruña que tuvo el empate al final, a la espera de un Clásico que le permitirá acercarse al liderato del FC Barcelona, distanciarse del Real Madrid o ambas cosas a la vez.

De inicio, el cuadro rojiblanco se hizo pronto con el control, sobando el balón para tratar de buscar un hueco en la bien plantada zaga coruñesa. Pero a los de Simeone les faltaba velocidad y era el conjunto gallego, que ni muchos se encerraba, el que lanzaba los primeros avisos en un partido muy cerrado, que se jugaba en pocos metros. Nsongo no logró armar bien su remate tras un córner y luego no logró cabecear un centro de Quagliata ante la oposición de Hancko.

Se mostraba valiente el Deportivo cuando agarraba el esférico, entre detallazos de mucha calidad de Yeremay. Mientras, al Atlético le costaba un mundo desequilibrar y llegados al ecuador del primer acto apenas se había acercado con sendos disparos lejanos y desviados de Julián Álvarez, con ganas de acallar por completo los pitos de la grada y transformarlos en aplausos, y Pablo Barrios. Chispazos insuficientes ante la evidente falta de fútbol colectivo.

Amatucci tuvo la más clara del primer tiempo y Kang-in Lee trató de responder

Es más, si alguien merecía abrir el marcador era el Deportivo, que con el paso de los minutos cada vez adquiría más confianza con el balón y provocaba a la media hora los pitos del Metropolitano. Ya antes, Amatucci había tenido una clarísima, tras el rechace de Oblak ante la falta botada por Yeremay, pero apareció salvador un pie del meta esloveno para evitar el tanto visitante.

Solo una acción de calidad podía reanimar a un Atlético plano. Y ahí estaba Kang-in Lee para intentarlo y tirar del carro. Primero se coló en el área, se zafó de dos rivales y armó un duro disparo escorado que no encontró portería. Y acto seguido, firmó otro chut lejano que se fue por encima del larguero. Nada de ello evitó que se llegase al descanso sin goles, tras una primera mitad de ritmo bajo.

Gol de Julián Álvarez nada más comenzar la segunda mitad

Tras el paso por vestuarios, Simeone dio entrada a Giuliano y Le Normand para buscar un cambio en el guion del choque. Y solo tardó dos minutos en conseguirlo. Pronto se vio otro brío en el cuadro colchonero y en la primera acción que pudo correr se puso por delante. Grimaldo la puso rasa desde el costado izquierdo y Julián Álvarez apareció en boca de gol para remachar a la red. Un tanto que animó al Atlético, más vertical y peligroso en el segundo acto, y fue una losa para el Deportivo, con muchos más problemas para armar algún ataque potable.

Dos errores de Kévin Sánchez impiden el empate en el último suspiro

Tampoco es que fuese un vendaval ofensivo colchonero, más allá de sendos disparos de Hancko y Giuliano. Aunque de nuevo Julián Álvarez tuvo el segundo tras un pase de Baena, encontrándose en su disparo escorado con el rostro de Leo Román. También lo intentó Sorloth en el 77' con otro chut desviado. Pero la falta de dinamita mantuvo la incertidumbre hasta el final por lo exiguo de resultado. Y tuvo que pedir la hora el Atlético ante un rival que se fue arriba en los últimos instantes y tuvo el empate por medio de Kévin Sánchez, que primero disparó mal en el punto de penalti tras el centro de Adama Traoré y en el último segundo no supo empujar a la red otro regalo de su compañero en boca de gol, encontrándosela Oblak para aflojar el nudo en la garganta de todos los aficionados rojiblancos.

Ficha técnica:

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Grimaldo, Barrios (Giuliano 46'), Hjulmand (Rodrigo Mendoza 80'), Kang-in Lee (Sorloth 67'), Baena, Lookman ((Le Normand 46') y Julián Álvarez.

Deportivo de La Coruña: Leo Román, Alti, Loureiro, Giménez, Quagliata (Kevin Sánchez 79'), Mella (Adama Traoré 57'), Amatucci (Riki 82'), Villares (Luismi Cruz 57'), Soriano, Yeremay y Nsongo (Asp Jensen 79').

Árbitro: José María Sánchez (Comité Murciano). Amonestó a los locales Marc Pubill, Baena, Sorloth y Giuliano, así como a los visitantes Yeremay y Quagliata.

Goles: 1-0 (47') Julián Álvarez.

Incidencias: Encuentro de la 10ª jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Metropolitano ante 68.674 espectadores.