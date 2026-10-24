Atlético de Madrid - Deportivo de A Coruña: alineaciones probables, horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto colchonero recibe al Deportivo de A Coruña en casa tras el bache en Champions frente al Stuttgart. Los de Diego Pablo Simeone buscan reencontrarse con la victoria en liga ante un conjunto gallego que atraviesa un momento complicado

El Riyadh Air Metropolitano acoge la última sesión de este sábado 24 de de la décima jornada de LaLiga EA Sports, donde los rojiblancos tratarán de hacer valer su fortaleza como locales. Enfrente estará un Deportivo que necesita dar un paso adelante para volver a sumar de tres y cambiar la dinámica de las últimas jornadas.

El encuentro tendrá además un aliciente especial con el regreso de José María Giménez a la que es su casa, esta vez defendiendo la camiseta del Depor como cedido. El central uruguayo se medirá por primera vez al que fue su equipo, en un partido especial ante una afición con la que ha compartido un total de 13 temporadas

El Atlético quiere mantener su buen ritmo en Liga

El empate ante el Stuttgart puso fin a la racha de seis triunfos consecutivos del Atlético, Julián Álvarez estrenó su cuenta goleadora esta campaña tras anotar el tanto del empate. El equipo madrileño continúa mostrando un buen nivel en el campeonato doméstico, se sitúa segundo clasificado con 22 puntos tras nueve jornadas. El conjunto de Simeone buscará prolongar sus buenas sensaciones en Liga tras la última victoria por la mínima frente al Espanyol en el RCDE Stadium.

El técnico argentino tendrá que gestionar los esfuerzos de su plantilla después del compromiso europeo. Además, no podrá contar con con Cuti Romero, que cayó lesionado en el último choque de la máxima copetición continental, por lo que podría introducir variaciones en el once inicial.

El Deportivo busca dar la sorpresa en el Metropolitano

El conjunto gallego llega a Madrid con la necesidad de reaccionar tras el empate en casa frente al Levante, el conjunto herculano ya suma cinco jornadas sin conocer la victoria. El Deportivo, con 11 puntos, ocupa la novena posición, a pesar del magnífico comienzo, sus últimos resultados le han impedido acercarse a los puestos más altos de la clasificación. La lesión de Aubameyang supuso un duro revés para los gallegos, puesto que su mala dinámica coincide con la no presencia del delantero gabonés.

Los de Antonio Hidalgo tendrán una prueba exigente ante uno de los equipos más potentes del campeonato. Para sacar algo positivo del Metropolitano, deberán aprovechar sus oportunidades y mantener la concentración defensiva ante un Atlético que cuenta con numerosas alternativas en ataque.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Deportivo

El partido entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña, correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, se disputará este sábado 24 de octubre a las 21:00 horas en el Riyadh Air Metropolitano. El encuentro podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar LaLiga y LaLiga TV Bar, mientras que los aficionados podrán seguir toda la información, el minuto a minuto y la última hora del choque a través de ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Atlético de Madrid: Oblak; Marc Pubill, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Marcos Llorente, Hjulmand, Pablo Barrios, Álex Baena; Kang-in Lee y Jonathan David.

Deportivo de A Coruña: Leo Román; Ximo Navarro, Giménez, Loureiro, Quagliata; Riki Rodríguez, Villares, Mario Soriano, Luismi Cruz; Yeremay y Bil Nsongo.