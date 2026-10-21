Giménez se sincera antes de volver al Metropolitano: "Pedí que no hubiese cláusula del miedo"

José María Giménez regresará al Metropolitano para enfrentarse por primera vez al Atlético de Madrid con la camiseta del Deportivo. El central uruguayo ha desvelado que pidió eliminar la cláusula del miedo en su cesión y ha recordado el cariño que mantiene por el club rojiblanco y su afición

José María Giménez vivirá este sábado uno de esos partidos en los que el fútbol y los sentimientos se cruzan. El central uruguayo, ahora en las filas del Deportivo, regresará al Riyadh Air Metropolitano para enfrentarse por primera vez al Atlético de Madrid, el club en el que pasó más de una década y al que sigue guardando un cariño especial. Antes de ese reencuentro, el defensa ha dejado claro que quería tener la posibilidad de jugar ante su antiguo equipo y que así se lo hizo saber al club cuando se concretó su cesión.

"Cuando supe que era cesión, pedí que no hubiese esa cláusula. Quiero estar disponible para todos los partidos. Era algo que pensé que se podía hacer y sucedió. Estoy agradecido porque me permitiesen hacerlo", explicó Giménez en rueda de prensa. Una petición que le permitirá estar a disposición del Deportivo para un encuentro que tendrá un significado especial en su trayectoria.

Un regreso cargado de recuerdos

El uruguayo no esconde lo que representa el Atlético para él. Fueron muchos años defendiendo la camiseta rojiblanca, compartiendo vestuario con futbolistas de primer nivel y formando parte de un equipo que marcó una etapa importante de su carrera. Por eso, volver al Metropolitano no será una cita más en el calendario. "Yo le tengo muchísimo cariño al club y a su gente. Ellos a mí también", reconoció el central, que considera que durante su etapa en Madrid intentó corresponder al afecto de los aficionados con trabajo y esfuerzo. Una relación que, según sus palabras, se construyó a lo largo de los años y que espera reencontrar este fin de semana.

También será especial regresar a un estadio que conoce desde sus primeros pasos. "Vuelvo al estadio que prácticamente inauguré. Va a ser especial. Pero lo afronto como un partido más, que hay que trabajarlo y va a ser lindo", señaló. Giménez tendrá que dejar a un lado los recuerdos cuando comience el encuentro, aunque será difícil separar por completo su pasado de lo que suceda sobre el césped. El defensor sabe que la afición colchonera le recibirá con cariño, pero también es consciente de que ahora defiende otros colores. Su compromiso con el Deportivo pasa por competir al máximo y ayudar a su equipo a conseguir un resultado positivo en uno de los escenarios más exigentes del campeonato.

Giménez analiza al Atlético y su momento de forma

Más allá de las emociones, el central también se refirió al estado de su antiguo equipo, con el que mantiene contacto habitual a través de sus excompañeros. "Se les ve fuertes, un grupo como siempre nos tienen acostumbrados. Es un equipo con muchísimas herramientas, que sabe sufrir", comentó.

Como ejemplo, recordó la capacidad del Atlético para competir incluso en situaciones complicadas, como ocurrió ante el Stuttgart, cuando el conjunto rojiblanco tuvo que afrontar una inferioridad numérica. Para Giménez, esa capacidad de resistencia demuestra los recursos de los que dispone el equipo madrileño. El uruguayo también valoró las alternativas que tiene el Atlético en defensa ante la ausencia del Cuti Romero. En su opinión, Marc y Robin están preparados para asumir responsabilidades, y destacó la profundidad de una plantilla en la que los jugadores que parten desde el banquillo también pueden tener protagonismo en el siguiente encuentro.

El Deportivo busca cambiar su dinámica

Giménez afronta el reencuentro en un momento en el que el Deportivo necesita mejorar sus resultados. El defensa reconoció que el equipo ha cometido errores que le han costado puntos, aunque también defendió el trabajo que está realizando un grupo joven que todavía tiene margen para crecer. "Tenemos autocrítica y suficiente madurez. Siempre intentamos, quisimos generar y tuvimos buenos momentos. Pero somos un equipo muy joven que aprende y está aprendiendo", explicó al analizar los últimos partidos. El central se mostró convencido de que el trabajo y la humildad terminarán dando sus frutos.

A Coruña, además, parece haberle conquistado en esta nueva etapa. Giménez reconoció que tanto él como su familia se adaptaron rápidamente a la ciudad y que se encuentra muy a gusto en su nuevo destino. Sin embargo, recordó que todavía pertenece al Atlético de Madrid, con el que tiene contrato durante dos temporadas más. Mientras tanto, su papel en el Deportivo va más allá del rendimiento defensivo. El uruguayo también intenta transmitir su experiencia a los más jóvenes, aconsejándoles a partir de los errores que ha cometido durante su carrera.

Este sábado, sin embargo, todas las miradas estarán puestas en su regreso al Metropolitano. Giménez volverá a pisar el césped de una casa que durante años fue la suya, con el cariño de una afición que no olvida su entrega y la responsabilidad de defender ahora al Deportivo. Y lo hará después de asegurarse de que nada le impidiera jugar ante el equipo que marcó su vida futbolística.