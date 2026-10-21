El Atlético de Madrid y Simeone diseñan un plan con Kang-in Lee

El internacional surcoreano no fue de la partida ante el Stuttgart en Champions. Aunque estaba convocado, Simeone ni siquiera le hizo calentar debido a unas molestias en el cuádriceps que le mantendrán entre algodones hasta la visita del Deportivo de La Coruña, pensando también en el duro calendario que llegará después

El Atlético de Madrid pinchó en su visita al Stuttgart, en la tercera jornada de la Fase Liga de la Champions League, en la que los colchoneros reaccionaron al tanto inicial del conjunto alemán para igualar nada más arrancar el segundo tiempo con el primer gol de la temporada de Julián Álvarez. Pero la remontada no pudo ser completa. En buena medida, por la expulsión de Hjulmand a falta de 25 minutos, lo que obligó a Diego Simeone a introducir cambios principalmente defensivos para subsanar esa inferioridad numérica.

También saltaron desde el banquillo jugadores de ataque como Ademola Lookman, que suplió a Jonathan David en el descanso, o Alexander Sorloth, que entró ya en la recta final del choque en sustitución de Giuliano Simeone. Pero a pesar de agotar los cinco cambios permitidos, el 'Cholo' no tiró de Kang-in Lee, un fijo en sus planes en este arranque de temporada, en el que está siendo uno de los rojiblancos más destacados.

Aunque estaba convocado, al internacional surcoreano ni siquiera se le vio calentar en la banda del Mercedes Benz Arena, perdiéndose así su primer partido de la campaña. Aunque esa sorprendente ausencia tuvo un motivo de peso, pues viene arrastrando unas molestias en el cuádriceps que han hecho extremar las precauciones a los técnicos y doctores del club madrileño.

Acabó con molestias el duelo ante el Espanyol y se optó por la precaución

No se trata de una dolencia importante y por ello estuvo en la lista, vestido de corto junto al resto de los citados. Pero el desequilibrante mediocentro asiático ya acabó el último encuentro ante el Espanyol con una sobrecarga de la que no ha terminado de recuperarse y el técnico argentino prefirió no forzarlo, aunque se trata de uno de los futbolistas en los que más viene confiando este curso, desde que aterrizó como uno de los grandes fichajes del pasado mercado de verano.

Kang-in Lee participó con normalidad en la suave sesión de trabajo previa al encuentro disputado en tierras germanas. Pero en realidad no tenía buenas sensaciones y eso hizo que Diego Simeone optase por reservarlo de inicio. Sí se le vio en los instantes previos, participando en el habitual rondo entre los suplentes. Pero con el paso de los minutos y por cómo se fue desarrollando el partido, el preparador colchonero descartó que fuese una solución de urgencia como recambio.

En su lugar, el ex del PSG descansó para no lamentar males mayores, con el objetivo de estar recuperado plenamente de cara a la siguiente jornada de LaLiga, en la que el Atlético de Madrid recibirá al Deportivo de La Coruña este próximo sábado, a las 21:00 horas, en el Metropolitano.

Simeone lo quiere a tope ante Bayern y Barça

De momento, la presencia del que fuese también jugador del Valencia y el Mallorca ante el cuadro gallego está en el aire. Pero el motivo de que se fuese tan cauteloso con su participación ante el Stuttgart no solo tiene que ver con ese duelo liguero, pues luego el calendario se endurecerá para los rojiblancos y ahí sí se espera que no falten las principales armas de un equipo que, tras visitar al Levante, recibirá dentro de dos semanas al Bayern Múnich, en la cuarta jornada de la Champions, y seguidamente al FC Barcelona, con la lucha por LaLiga en juego, todo ello en apenas cinco días.

Esta tarde, el plantel colchonero regresará al trabajo con un entrenamiento que servirá para calibrar el estado real de Kang-in Lee. La idea es que pueda estar ante el Deportivo, después de haber participado en las nueve jornadas celebradas hasta la fecha. Pero el plan diseñado pasa por ir midiendo las cargas, con un plan personalizado, para que sus molestias no vaya a más y terminen por llevarlo directamente a la enfermería. El 'Cholo' lo mantendrá por tanto entre algodones, consciente de su importancia en el equipo, apostando por la cautela para no perderlo por una lesión que pudiera mantenerlo varias semanas de baja.