Kang-in Lee y su celebración con José María Giménez

El surcoreano abrió el marcador después de un gol en el que demostró su peligro con el balón en los pies. El uruguayo le dijo que marcaría en su estreno con el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid de Diego Pablo Simeone tuvo un estreno perfecto este pasado miércoles ante el Málaga de Funes, un recién ascendido a Primera. El Atlético de Madrid se presentaba ante su público sin uno de los jugadores que está en el candelero de gran parte de las informaciones rojiblancas: Julián Álvarez. El argentino, que aún necesita más entrenamientos según Simeone, vio desde no sabemos donde, como la afición del Metropolitano le 'regalaba' varios insultos.

Simeone se mostró respetuoso con el sentir de la afición del Atlético de Madrid. "Muy respetuoso con nuestra gente", afirmó. Pero además del ausente Julián Álvarez, el Atlético de Madrid tuvo un gran protagonista que si se hizo notar sobre el campo como es Kang-in Lee. El surcoreano, acompañado en las gradas de toda una legión de aficionados de su país, abrió el marcador con un gol que bien podría ser un aviso de cara a esta temporada ya que demostró su personalidad para encarar y chutar.

Kang-in Lee lo celebró con José María Giménez

Kang-in Lee cogió el balón en la derecha, condujo de fuera hacia dentro y tras encontrar el hueco, la puso imposible al palo derecho del portero malaguista para así hacer el primero de la noche en el Metropolitano. Kang-in Lee viene del PSG, donde ganó, entre otras cosas, dos Champions League. A su llegada al Atlético de Madrid dejó claro que quiere ganar títulos y si es capaz de mantener este nivel durante gran parte de la temporada, los de Simeone estarán muy cerca de tocar plata.

Kang-in Lee, que conoce la Liga a la perfección tras pasar por Valencia y Mallorca en su última etapa en España, fue rápidamente a celebrarlo con José María Giménez, que se encontraba en el banquillo. El surcoreano explicó en declaraciones para Movistar que el uruguayo le había dicho en la previa que iba a marcar en el debut con el Atlético de Madrid.

Kang-in Lee demostró estar totalmente integrado en lo que pide Simeone a pesar de llevar poco tiempo a las órdenes del argentino. El surcoreano comentó la importancia de los primeros partidos de Liga para no empezar a perder puntos desde el comienzo: "Sabíamos que los primeros partidos eran muy importantes. Es verdad que muchos jugadores veníamos del Mundial y nos faltaban entrenamientos".

Kang-in Lee prometió trabajo para que tanto él como el resto de sus compañeros lleguen en la mejor forma posible al siguiente partido del Atlético de Madrid: "Estamos muy contentos de poder conseguir la victoria y seguiremos trabajando fuerte para llegar en mejor momento al siguiente partido".

El siguiente partido de Kang-in Lee y el Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid repetirá duelo en el Metropolitano el próximo fin de semana cuando se mida al Villarreal de Iñigo Pérez. Los castellonenses son otro de los equipos de Champions League y uno de los que está llamado a pelear por esa tercera plaza en Liga, contando que las dos primeras están casi 'reservadas' para Real Madrid y Barcelona.

El calendario del Atlético de Madrid en las cinco primeras jornadas de Liga no es nada sencillo y si los de Simeone, con un Kang-in Lee inspirado, son capaces de sacar un buen puñado de puntos, presentarán su candidatura al título desde muy pronto. Tras el Villarreal, el Atlético de Madrid viajará al Sánchez Pizjuán para medirse al Sevilla, luego tendrá otro choque a domicilio ante el Athletic Club de Edin Terzic y un tercer duelo lejos de casa ante la Real Sociedad en San Sebastián. Tres partidos lejos de casa que pondrán a prueba la competitividad de los rojiblancos.