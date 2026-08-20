Funes se entrega a Álex Baena: "La pone en la escuadra y no queda más que aplaudirle"

El club malacitano cayó en el Metropolitano sin premio y con la autocrítica de Funes, que admitió que "cuando no ganas no puedes irte satisfecho" y que al equipo "le faltó verticalidad cuando rompíamos sus líneas"

El Málaga cayó derrotado en su visita al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los cambios decidieron el partido, con protagonismo especial para Kang-In Lee y Álex Baena, que pusieron los goles en la primera jornada de LaLiga EA Sports. Tras ello, Funes compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el sabor que dejó este 'pinchazo' ante los de Simeone, dónde se toparon con una gran defensa.

No fue el mejor día del Málaga, que solo firmó dos tiros a puerta en todo el partido, de seis remates en total. Los de Funes tuvieron sus llegadas a lo largo del encuentro, con Larrubia y Joaquin guiando los ataques malacitanos. Por otro lado, Chupe estuvo sostenido durante el choque por Le Normand, que fue el líder de la zaga del Atlético de Madrid, que fue determinante con los cambios en el segundo tiempo.

Funes: "Cuando no ganas no puedes irte satiasfecho"

De esta manera, Funes ha hablado sobre la derrota ante el Atlético de Madrid: "Creo que cuando no ganas no puedes irte satisfecho. El equipo ha venido a dar la cara y hemos sido capaces de tutear al Atlético de Madrid. Con los cambios han tenido una determinación que no habían tenido. Hay cosas que podemos mejorar y es lo que nos va a ayudar a construir todo lo que viene después".

El técnico del Málaga ha comentado que se van "muy orgullosos del trabajo y la personalidad que han mostrado en uno de los contextos más exigentes del año. El equipo no le ha perdido la cara al encuentro hasta el final. Se han vivido muchos partidos dentro del mismo. Hay situaciones que, si te sonríe la fortuna, cambia el partido, pero tenemos que mirar lo que tenemos que mejorar. Nos ha faltado verticalidad cuando rompíamos sus líneas".

Funes: "No cerramos el pasillo interior en la acción del primer gol"

Funes ha destacado las dos jugadas que han decidido el partido, que han sido los goles de Kang-In Lee y Álex Baena: "Ellos en fase defensiva están a un nivel excepcional y eso nos lo ha puesto muy complicado. Ellos te castigan. No cerramos el pasillo interior en la acción del primer gol. Hemos mirado y la barrera estaba a más de once metros. La pone en la escuadra y no queda más que aplaudirle".

El técnico del Málaga ha valorado el trabajo de los suyos: "Han tenido ese atrevimiento en la salida de balón y, a pesar de la presión, hemos sido capaces de intentarlo una y otra vez y, como digo, en un contexto de exigencia que no es fácil. Llega el gol después de los cambios y no es fácil levantarse. Hemos seguido en el partido y son situaciones que nos van a ayudar a seguir creciendo".

Funes explica que "una de las mayores potencialidades es la situación en la que están nuestros jugadores y estamos en un año ilusionante y de mucha exigencia, que es lo que te hace crecer. Pensar en el siguiente partido, que es en cinco días, poco tiempo para recuperar y la Liga no espera".

Funes, sobre el nivel del Atlético: "Te ponen en esa exigencia por las individualidades que tienen"

Funes ha valorado el nivel del Atlético de Madrid: "Por el nivel colectivo y el nivel de jugadores. Hay una diferencia grande a la hora de competir con ciertos equipos porque hay una distancia muy grande en muchos sentidos. Te ponen en esa exigencia por las individualidades que tienen. Lo han demostrado hoy y lo van a hacer más días. Es uno de los contextos más exigentes que hay en la Liga, por los jugadores que tiene".

El técnico del Málaga, tras la derrota, ha comentado sus decisiones con el once titular: "Teníamos la idea clara de que, si teníamos una situación de exigencia, esos jugadores que tienen sinergia entre ellos y llevan tiempo con nosotros iban a funcionar mejor. Los jugadores necesitan un periodo para funcionar dentro de ese grupo y por eso los fichajes no han podido aparecer. Importante que en los minutos que tengan los aprovechen".

Por último, Funes ha hablado sobre posibles fichajes, como el de Gudelj: "Sabíamos que en los siguientes días iban a llegar refuerzos. Teníamos que estar tranquilos y contentos. Estamos siendo capaces de que sigan todos y es algo que hay que poner en valor porque es lo más importante para nosotros".