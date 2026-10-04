El jeque del Málaga rompe su silencio tras la detención de su hijo

La detención de Rakan Al-Thani en Alemania no ha provocado, por ahora, la reacción esperada de su padre. Han pasado 21 días desde el arresto y Abdullah Al-Thani continúa en silencio, mientras su hijo se prepara para ser trasladado a Málaga y afrontar un nuevo escenario judicial

La detención de Rakan Al-Thani en Alemania abrió un nuevo capítulo en el largo proceso judicial que afecta a la familia del jeque y al Málaga. Sin embargo, 21 días después de aquel arresto, no se ha producido la reacción que algunos esperaban: Abdullah Al-Thani continúa sin hacer ningún movimiento público relacionado con el caso.

El arresto de su hijo en Múnich elevó todavía más la expectación alrededor de un procedimiento que lleva años enquistado. Rakan permanece a la espera de ser trasladado a España, un paso que podría producirse durante los próximos días y que cambiará de nuevo el escenario judicial. Cuando llegue a Málaga, la Justicia española podrá comunicarle directamente los hechos que se le atribuyen.

Tres semanas sin noticias del jeque

La detención de Rakan hacía pensar que algo podía cambiar dentro de la familia Al-Thani. Por primera vez en mucho tiempo, uno de los hijos del jeque quedaba directamente a disposición de las autoridades después de ser localizado en Alemania. La expectación aumentó todavía más porque el arresto podía abrir la puerta a nuevos movimientos dentro de una causa que lleva años avanzando a cuentagotas. Sin embargo, el paso del tiempo no ha traído la respuesta esperada.

Ni comunicado, ni comparecencia, ni un nuevo movimiento público por parte de Abdullah Al-Thani. El silencio del jeque contrasta con el nuevo escenario que afronta su hijo. Rakan deberá pasar por el procedimiento correspondiente antes de ser puesto a disposición de la Justicia española, pero su llegada a Málaga supondrá un momento especialmente relevante dentro de la causa.

Los abogados esperaban que algo cambiara

En el entorno judicial del caso tampoco se ocultaba la expectativa de que la detención pudiera provocar algún tipo de reacción familiar. Fernández Mochón fue especialmente claro al valorar la situación en Radio MARCA Málaga. El abogado confiaba en que el arresto sirviera para desbloquear una situación que se ha prolongado durante demasiado tiempo. Incluso planteaba la lógica de que el padre pudiera intervenir ante una situación que afecta directamente a uno de sus hijos: "No vería lógico abandonar a mi propio hijo, aunque conociendo al jeque…". Su conclusión era todavía más contundente: "Este señor debe reaccionar".

Paco Valverde apuntaba en una dirección similar. El abogado considera que la familia debería asumir la dimensión que ha alcanzado el procedimiento y tratar de acelerar una solución después de tantos años. "Si el padre fuera consciente de la situación, debería acelerar el proceso, ya que no llega a ninguna parte. No comprendo la actitud de la familia".

Rakan, cada vez más cerca de Málaga

Ahora todas las miradas están puestas en el siguiente movimiento. Rakan Al-Thani está a las puertas de España y su traslado permitirá que la Justicia española avance en un procedimiento que lleva demasiado tiempo pendiente de pasos decisivos. Su llegada puede devolver el caso al primer plano y generar una nueva oleada de reacciones alrededor del Málaga. Pero también dejará una pregunta encima de la mesa: ¿seguirá Abdullah Al-Thani sin mover ficha? Por ahora, la respuesta es sí.

Han pasado tres semanas desde la detención de su hijo y el jeque continúa sin pronunciarse públicamente. El próximo capítulo puede escribirse en Málaga, con Rakan ya ante la Justicia española. Queda por saber si ese momento será suficiente para romper un silencio que, de momento, se mantiene intacto.