Las pruebas médicas confirman la lesión del 'Cuti' Romero: tiempo de baja y partidos que se pierde

El central del Atlético de Madrid sufre una lesión leve en su aductor, por lo que estará en torno a diez días en la enfermería y se perderá al menos dos encuentros

El Atlético de Madrid ha comenzado a preparar este domingo el partido ante el Stuttgart, que se disputará este martes en Alemania en la tercera jornada de la Champions League, porque el calendario no da tregua tras el parón de octubre y algunos jugadores, sobre todo los internacionales que también jugaron con sus selecciones, empiezan a notar la carga de minutos.Ese ha sido el caso del 'Cuti' Romero. El defensa central argentino del Atlético de Madrid se vio obligado a pedir el cambio en el minuto 67 por unas molestias, entrando en su lugar Rodrigo Mendoza. El zaguero estaba pendiente de unas pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión que, por suerte, no es de importancia aunque sí tendrá que parar unos días.

Así, las pruebas médicas realizadas en la mañana de hoy al internacional argentino han confirmado que sufre una elongación en el aductor, por lo que tendrá que parar en torno a diez o doce día para recuperarse por completo, perdiéndose al menos el choque de Champions ante el Stuttgart, y el de LaLiga ante el Deportivo de A Coruña.

Si se cumplen los mejore pronósticos, el 'Cuti' Romero podrá estar de vuelta para una semana importante donde el Atleti se medirá al Levante, al Bayern de Múnich y al Barcelona.

Johnny Cardoso vuelve al grupo

Pero no todo iban a ser malas noticias para Diego Pablo Simeone, que en la sesión de este domingo ha visto como Johnny Cardoso ha dado un paso adelante para volver ya que ha trabajado en el gimnasio después de ser baja ante el Espanyol por una indisposición. Algo más tendrá que esperar Koke Resurrección, que sigue siendo baja por una lesión muscular.

En una sesión diferenciada para los titulares y los suplentes de la última victoria contra el Espanyol, la sexta consecutiva del equipo madrileño, cinco de ellas en LaLiga EA Sports, la del 'Cuti' Romero ha sido la otra ausencia de la sesión tras confirmarse su elongación en el aductor.

A la vez, Johnny Cardoso estará disponible, tras la gastroenteritis aguda que le apartó del último choque ante el Espanyol. El medio centro retornó este domingo al trabajo, pero solo se ejercitó en el gimnasio. Previsiblemente volverá este lunes a la convocatoria para el viaje a Stuttgart. No está disponible Koke Resurrección, que se recupera de una lesión muscular y que no jugó por ese motivo ante el Espanyol.

El Atlético suma tres puntos de seis posibles en las dos primeras citas de la Liga de Campeones antes de la visita a Stuttgart, donde ya se entrenará este lunes por la tarde en el escenario del encuentro.