Antonio Hidalgo lanza una advertencia antes de medirse al Levante: "Habrá que estar muy ajustados y tener esa dosis de paciencia"

Antonio Hidalgo analiza las fortalezas del Levante antes del próximo compromiso del Deportivo y advierte de la dificultad de un rival que destaca por su solidez y su juego con balón. El técnico también repasa los problemas defensivos del Dépor y la evolución de Adama y Yeremay, dos piezas importantes para el ataque blanquiazul

El Deportivo de La Coruña prepara su próximo compromiso con la intención de seguir creciendo en una competición que exige regularidad y máxima concentración. Antonio Hidalgo ha comparecido ante los medios para analizar el encuentro frente al Levante, un rival al que considera especialmente complicado por su capacidad para controlar los partidos con balón y acumular efectivos en ataque. El técnico blanquiazul también ha repasado algunos aspectos de su propio equipo, desde los goles encajados durante la temporada hasta la evolución de futbolistas como Adama y Yeremay, dos jugadores llamados a aportar mucho en el apartado ofensivo.

Antonio Hidalgo identifica las fortalezas del Levante

El entrenador del Deportivo no ha escatimado elogios hacia el próximo adversario de los gallegos. Hidalgo considera que el Levante es un conjunto sólido, con una idea de juego reconocible y recursos suficientes para poner en dificultades a sus rivales. Por ello, el Dépor deberá afrontar el encuentro con orden y paciencia, evitando precipitarse cuando los granotas tengan la iniciativa. "Es un equipo que busca atraerte mucho, tener un inicio con balón y luego tener mucha gente en la última línea", explicó el técnico, que ya ha señalado algunas de las claves tácticas que pueden marcar el desarrollo del partido.

El preparador blanquiazul entiende que será fundamental mantener las distancias entre líneas y encontrar el momento adecuado para presionar. El Levante pretende atraer a sus oponentes mediante la circulación del balón para después aprovechar los espacios y generar peligro cerca del área rival. Ante ese planteamiento, el Deportivo tendrá que mantener la concentración y elegir bien cuándo dar un paso adelante. "Habrá que estar muy ajustados y tener esa dosis de paciencia para encontrar los momentos de presión y luego tratar de hacerles daño porque también tienen sus puntos débiles", añadió Hidalgo.

El mensaje del entrenador apunta a un partido en el que la disciplina táctica puede resultar determinante. El Deportivo necesitará evitar que el Levante encuentre con facilidad a sus hombres más adelantados y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades que aparezcan cuando consiga recuperar el balón.

Los goles encajados no preocupan a Hidalgo, aunque pide ajustes

Otro de los asuntos abordados por el técnico ha sido la fragilidad defensiva del Deportivo. El conjunto gallego ha recibido goles en todos sus partidos de Liga, una circunstancia que podría encender las alarmas, pero que Hidalgo analiza desde una perspectiva más amplia.

El entrenador no considera que mantener la portería a cero sea una tarea sencilla en el fútbol actual. Sin embargo, sí reconoce que su equipo debe mejorar determinados aspectos para reducir las ocasiones concedidas y conseguir que los rivales tengan menos facilidades para marcar. "En el fútbol moderno ya no es tanta gente la que deja la portería a cero", afirmó Hidalgo, que también dejó claro que es consciente de las exigencias de la categoría.

El preparador fue más allá al admitir que los números defensivos del equipo no se corresponden con lo que espera de su rendimiento. "Tenemos que estar más ajustados porque, concediendo poco, estamos encajando más de lo que se espera", señaló. Sus palabras reflejan una de las cuestiones que el Deportivo deberá corregir para afrontar con mayores garantías los próximos compromisos. El objetivo pasa por mantener la solidez durante más minutos, minimizar los errores y evitar que las ocasiones rivales terminen convirtiéndose en goles con demasiada facilidad.

Adama gana terreno y Yeremay sigue siendo una pieza importante

Hidalgo también se ha detenido en la evolución de dos futbolistas que pueden marcar diferencias en el ataque deportivista: Adama y Yeremay. El técnico se mostró satisfecho con el crecimiento de ambos y destacó que el parón de selecciones ha permitido disponer de más tiempo para trabajar y avanzar en su puesta a punto.

En el caso de Adama, su adaptación física está siendo uno de los aspectos más relevantes. El jugador comenzó la temporada condicionado por la falta de una pretemporada completa, una circunstancia que ha influido en su progresión durante las primeras semanas de competición."Adama ha tenido ese inconveniente de no hacer pretemporada, se va encontrando mejor físicamente, el parón le ha venido fenomenal", explicó Hidalgo.

El entrenador también destacó que el futbolista está asimilando progresivamente las exigencias del equipo, tanto cuando tiene la posesión como cuando debe trabajar sin balón. Su evolución abre nuevas posibilidades para el Deportivo, aunque Hidalgo no quiso adelantar cuándo podría darle la titularidad. "Va entendiendo lo que le pedimos con y sin balón. Es un proceso y veremos cuándo decidimos ponerlo de inicio", añadió.

Por su parte, Yeremay continúa siendo uno de los nombres propios del ataque blanquiazul. Hidalgo quiere que el futbolista siga elevando su nivel y explotando sus cualidades en los metros finales, donde puede convertirse en una amenaza constante para las defensas rivales. "En relación a Yeremay tiene que seguir empujando su límite y nosotros estaremos detrás para darle cariño y exigirle", comentó el técnico, que destacó especialmente su capacidad para generar peligro cerca del área contraria. "Nos da mucho en última línea rival", concluyó.

Con el Levante en el horizonte, el Deportivo afronta una nueva prueba para consolidar su crecimiento. Hidalgo tiene identificados los puntos que debe vigilar de su adversario y también las áreas de mejora de su propio equipo. La solidez defensiva, la paciencia con balón y la progresión de futbolistas como Adama y Yeremay serán factores importantes para intentar conseguir un resultado positivo.