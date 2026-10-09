Antonio Hidalgo advierte del peligro de la Real Sociedad: "Desde la llegada de Matarazzo tienen muchísimas variantes para hacer diferentes cosas"

Antonio Hidalgo analiza el peligro de la Real Sociedad y destaca el potencial ofensivo del equipo de Pellegrino Matarazzo, que ha ganado variantes desde la llegada del técnico. El entrenador del Deportivo prepara un duelo exigente marcado por las bajas

El Deportivo de A Coruña tendrá un partido complicado ante la Real Sociedad con un problema importante en su planificación. Las bajas que hay condicionan los planes de Antonio Hidalgo y le obligan a buscar nuevas fórmulas para mantener el rendimiento del equipo. La ausencia más sensible es la de Pierre-Emerick Aubameyang, que tuvo que pasar por el quirófano para tratarse una lesión de menisco y todavía permanecerá alrededor de mes y medio apartado de los terrenos de juego.

Antonio Hidalgo, reconoció en la rueda de prensa previa al encuentro que lleva varios días estudiando cómo reorganizar el equipo para competir en Anoeta. A la baja del delantero gabonés se suman las de Zaka y Casadó, mientras que Eddahchouri también estará fuera durante varias semanas por una lesión en la muñeca que le impide jugar con una férula. "Le estoy dando vueltas desde que supe las bajas que teníamos. Eddahchouri estará fuera varias semanas porque no puede jugar con férula tras lesionarse la muñeca en un balonazo. Es importante conjugar todo, que los jugadores que puedan participar tengan también la mente abierta para poder participar en diferentes posiciones y que ellos también se encuentren a gusto. Para mí es lo principal como entrenador, que el jugador en la posición que esté la pueda entender y nos pueda aportar. Y a partir de ahí, ir jugando con las diferentes posibilidades que tenemos, que ya hemos sido capaces de hacerlo muchas veces", admitió Hidalgo.

La situación obliga al Deportivo a buscar alternativas tanto en el once inicial como en el banquillo. El cuerpo técnico, sin embargo, no quiere que las ausencias se conviertan en una excusa y confía en la profundidad de una plantilla que ya ha demostrado capacidad para responder ante diferentes escenarios.

Nsongo, ante una oportunidad clave para dar un paso adelante

Con Aubameyang y Zakaria Eddahchouri fuera de combate, todas las miradas apuntan a Nsongo Bil. El delantero camerunés es la principal referencia ofensiva disponible y podría asumir una responsabilidad mayor en un encuentro que exigirá al Deportivo encontrar soluciones en los últimos metros.

El joven atacante llega, además, después de una experiencia internacional positiva con Camerún, con el que consiguió marcar su primer gol con la selección absoluta. Hidalgo se mostró especialmente satisfecho con su progresión y quiso poner en valor todo lo que aporta al equipo más allá de las estadísticas. "Es una persona espectacular, un chico ejemplar, que tiene una ilusión tremenda, que cuida a los suyos, que lo da todo por el club", destacó el entrenador, que confía en que los goles terminen llegando si mantiene su nivel de trabajo.

El técnico también defendió su contribución en la presión, las descargas y los movimientos que facilitan la participación de sus compañeros. No obstante, reconoció que el Deportivo necesita que su delantero esté cerca del área y convierta las ocasiones en goles. La ausencia de Aubameyang puede representar una oportunidad para que Nsongo confirme esa evolución en un escenario exigente.

La cantera gana protagonismo en los planes de Antonio Hidalgo

Las alternativas no se limitan al delantero camerunés. Antonio Hidalgo ha recurrido también a futbolistas del Fabril para completar las sesiones y ampliar sus posibilidades de cara al encuentro. Noé Carrillo, Martín Ochoa y Kevin Sánchez han trabajado con el primer equipo, con perfiles diferentes para reforzar el centro del campo y el ataque.

Sobre Martín Ochoa, el entrenador destacó la importancia de encontrar jugadores capaces de complementar los movimientos de sus compañeros y ofrecer soluciones en diferentes situaciones ofensivas. La posibilidad de recurrir a estos jóvenes cobra fuerza en un momento en el que las lesiones obligan a gestionar cuidadosamente los minutos y las cargas físicas.

Por su parte, Lorenzo Amatucci supone una noticia positiva para el Deportivo. El centrocampista ha regresado al trabajo con el grupo después de superar sus problemas físicos, aunque Hidalgo deberá valorar cuántos minutos puede disputar. También tendrá que vigilar el desgaste de futbolistas como Noubi y José María Giménez, que regresan de sus compromisos internacionales tras acumular viajes y minutos de competición.

Una Real Sociedad que exigirá la mejor versión defensiva

El reto de Anoeta no será sencillo. Hidalgo destacó el potencial ofensivo del conjunto donostiarra y las variantes que ha introducido Pellegrino Matarazzo desde su llegada al banquillo. El entrenador deportivista espera un rival capaz de ocupar diferentes espacios, mover el balón de un lado a otro y generar peligro con futbolistas determinantes en el último tercio. "Es un equipo con muchísimo potencial ofensivo, desde la llegada de Matarazzo tienen muchísimas variantes para hacerte diferentes cosas, te mete gente dentro, te lleva el balón de lado a lado, gente muy diferencial en el último tercio. Tuvieron un gran año y a partir de ahí vamos a intentar hacer nuestro partido. Tenemos que ser muy sólidos en ese trabajo sin balón para poder contrarrestar todo lo que tienen".

El encuentro se disputará este domingo 11 de octubre a las 16:15 horas en Anoeta. Para el Deportivo, será una prueba para comprobar hasta qué punto puede mantener su competitividad pese a las ausencias. Sin Aubameyang, la responsabilidad ofensiva recaerá especialmente en Nsongo, mientras Hidalgo busca una fórmula que permita al equipo responder sin perder su identidad.