Problemas para Matarazzo: Aramburu se lesiona nada más volver y está a la espera de pruebas médicas

El lateral derecho ha sentido unas molestias en la zona del sóleo por las que será sometido a pruebas médicas; su presencia en el choque ante el Deportivo está en el aire

Problemas para Pellegrino Matarazzo, que en la sesión de entrenamiento de este miércoles ha visto como se ha lesionado uno de sus hombre más importantes, el hispano-venezolano Jon Mikel Aramburu, que ha sentido unas molestias en el sóleo y ha tenido que abandonar el entrenamiento antes de tiempo. Curiosamente se trataba del primer entrenamiento del internacional 'vinotinto', que ha estado compitiendo con Venezuela en este parón, pero el lateral derecho no ha podido completar la sesión y será sometido en las próximos horas a pruebas médicas para determinar el alcance exacto de sus molestias y si podrá estar o no a disposición del entrenador el próximo fin de semana contra el Deportivo de La Coruña.Este contratiempo con Jon Mikel Aramburu ha propiciado que también se haya tenido que suspender la rueda de prensa de después del entrenamiento, que precisamente iba a protagonizar el defensa txuri urdin a partir de las 13:30 horas.

Aramburu llega de disputar los dos partidos de Venezuela durante el parón. Fue titular y jugó los 90 minutos tanto contra Japón como frente a Corea del Sur, acumulando 180 minutos en apenas unos días. Una carga importante para un futbolista que también está teniendo un papel protagonista con la Real Sociedad. El venezolano había disputado como titular las siete primeras jornadas de Liga, acumulando cerca de 600 minutos y convirtiéndose en uno de los hombres indiscutibles del equipo.

Un problema serio para la Real

La posible ausencia de Aramburu llega además en un momento delicado para la posición. Héctor Fort también arrastra molestias, mientras que Álvaro Odriozola continúa recuperándose de su lesión de ligamento cruzado anterior.

Pellegrino Matarazzo podría verse obligado, por tanto, a buscar soluciones de emergencia para el lateral derecho si finalmente Aramburu no llega al encuentro del domingo. Una de las alternativas pasaría por adaptar a un jugador de otra posición o recurrir a futbolistas del filial.

En el club esperan ahora a los resultados de las pruebas. La primera preocupación es conocer el alcance real de las molestias y evitar asumir riesgos innecesarios con uno de los jugadores más utilizados en este comienzo de temporada.

Zubeldia, la opción con más experiencia

Si Aramburu no llega y Fort tampoco está disponible, Igor Zubeldia aparece como la alternativa con más garantías. El central ya ha actuado en el lateral derecho en situaciones puntuales y ofrece experiencia, equilibrio defensivo y un perfecto conocimiento de los mecanismos del equipo.

No sería una solución nueva para Matarazzo, que ya recurrió a él en esa demarcación en algunos momentos de la temporada.

La cantera, muy atenta

La otra vía pasa por Zubieta. Iñaki Rupérez, lateral derecho del Sanse, es uno de los nombres que maneja el cuerpo técnico. Se trata de un defensor específico para esa posición y ya ha tenido contacto con el primer equipo, aunque su protagonismo ha estado centrado esta temporada en el filial. Además, al tener más de 23 años no podría alternar el filial, al que fue mandado este verano, con el primer equipo, por lo que de jugar tendría que quedarse toda la temporada con ficha del primer equipo.

Otro nombre que aparece en el horizonte es el de Iñaki Garro, también procedente de la cantera, aunque con menos experiencia en la dinámica del primer equipo.