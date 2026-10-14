Iván Romero es el nuevo 'Dios' del Levante

Iván Romero atraviesa uno de sus mejores momentos desde que llegó al Levante. El delantero ha visto puerta en las tres últimas jornadas, ante Barcelona, Villarreal y Sevilla, y suma ya tres tantos en ocho partidos de LaLiga, igualado con Roger Brugué como máximo goleador granota

Iván Romero ha encontrado el camino hacia el gol y, por ahora, no parece dispuesto a abandonarlo. El delantero del Levante atraviesa su mejor momento desde que dio el salto al fútbol profesional y ha convertido la regularidad de cara a portería en una de las mejores noticias para el conjunto valenciano. Tres partidos consecutivos marcando avalan su crecimiento en este inicio de temporada, en el que ha pasado de buscar su primer tanto a convertirse en uno de los principales argumentos ofensivos del equipo.

El atacante de La Solana ha visto puerta frente al Barcelona, el Villarreal y el Sevilla. Tres escenarios diferentes, tres rivales de entidad y una misma respuesta: aparecer cuando el Levante necesita que sus delanteros den un paso al frente. Con esos tantos, suma tres en las ocho primeras jornadas de Liga y comparte con Roger Brugué el primer puesto de la clasificación goleadora del equipo granota. Su aportación cobra todavía más importancia por el momento en el que han llegado sus goles. Iván Romero no solo está encontrando continuidad en el área rival, sino que también está demostrando que puede mantener con vida a su equipo cuando el marcador se pone cuesta arriba.

Tres jornadas seguidas viendo puerta

La racha de Iván Romero comenzó en la quinta jornada, cuando se estrenó esta temporada ante el FC Barcelona. Aquel encuentro supuso el punto de partida de una dinámica que ha prolongado frente al Villarreal y el Sevilla, dos partidos en los que volvió a demostrar su capacidad para aprovechar las oportunidades. El último ejemplo llegó este pasado lunes, en el enfrentamiento contra el conjunto sevillista. El Levante afrontaba un escenario complicado, con dos goles de desventaja, cuando el delantero manchego apareció para recortar distancias y devolver la esperanza a los suyos. Su tanto permitió a los azulgranas seguir creyendo en la posibilidad de sacar algo positivo del encuentro hasta los últimos minutos, aunque finalmente no fue suficiente para cambiar el desenlace.

Más allá del resultado, el gol volvió a confirmar la importancia que está adquiriendo el atacante en los planes de Luís Castro. El técnico portugués le ha concedido la titularidad y Romero está respondiendo con cifras. Su presencia en el once ya no se explica únicamente por el trabajo que realiza sin balón o su capacidad para participar en el juego ofensivo: ahora también cuenta con una producción goleadora que empieza a marcar diferencias. En un equipo que necesita encontrar continuidad para asentarse en Primera División, disponer de un delantero capaz de encadenar varias jornadas marcando supone un argumento importante. Y eso es precisamente lo que está ofreciendo el manchego.

Un salto estadístico respecto a la pasada temporada

Los números también reflejan la evolución del futbolista. En las ocho primeras jornadas del presente campeonato, Iván Romero ha firmado tres goles, lo que equivale a una media de 0,375 tantos por partido. Se trata de un registro superior al que consiguió durante la pasada campaña en la máxima categoría, cuando anotó siete goles en 38 partidos oficiales, con un promedio de aproximadamente 0,18 tantos por encuentro. Esta comparación permite apreciar el cambio en su eficacia de cara a portería. El delantero está necesitando menos partidos para sumar goles y ha encontrado una continuidad que puede resultar determinante para su crecimiento individual y para las aspiraciones del Levante.

Todavía queda mucha temporada por delante y mantener este ritmo será un desafío. Sin embargo, el inicio invita al optimismo, especialmente porque los goles no se han concentrado en una sola actuación, sino que han llegado en tres jornadas consecutivas. Además, Romero comparte el liderato goleador del equipo con Roger Brugué, otro de los futbolistas llamados a tener protagonismo en el apartado ofensivo. La competencia entre ambos puede convertirse en un estímulo para mantener la exigencia y aumentar la producción anotadora del conjunto valenciano.

De Segunda División a convertirse en una pieza importante del Levante

La historia de Iván Romero en el Levante comenzó en agosto de 2023, cuando llegó procedente del Tenerife en Segunda División, el mismo verano en el que el club incorporó a Carlos Álvarez. Desde entonces, el atacante ha ido construyendo su trayectoria con la camiseta granota y acumulando experiencia en las dos principales categorías del fútbol español.

Su balance desde la llegada al conjunto valenciano alcanza los veinte goles: diez en Segunda División y otros diez en Primera. Una cifra que refleja su recorrido en el club y que adquiere un significado especial en un momento en el que empieza a encontrar una regularidad goleadora que hasta ahora le había costado consolidar. El delantero manchego tiene ante sí la oportunidad de dar un paso más en su carrera. La titularidad que le concede Luís Castro, la confianza que está encontrando en el equipo y su actual racha de tres partidos marcando forman una combinación que puede impulsar su temporada.

El Levante necesita que sus futbolistas ofensivos mantengan la aportación goleadora para competir en una categoría tan exigente como Primera División. Iván Romero, por su parte, parece haber encontrado la fórmula para responder a esa necesidad. Si consigue prolongar su dinámica, no solo podrá mejorar sus registros personales, sino también consolidarse como uno de los nombres propios del proyecto granota. De momento, sus tres goles consecutivos ya han dejado una señal clara: el delantero ha arrancado el curso con una versión más eficaz y el Levante tiene motivos para confiar en que su mejor momento todavía puede dar más de sí.