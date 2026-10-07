Carlos Álvarez aclara su salida del Levante: "Al club también le hacía falta a nivel económico"

El jugador andaluz. que milita actualmente en Club América de México, explicó en Cope Valencia como se produjo su marcha del conjunto granota el pasado verano

La salida de Carlos Álvarez del Levante el pasado verano fue uno de los grandes movimientos del mercado de fichajes estival. El habilidoso centrocampista andaluz, criado en la cantera del Sevilla, puso rumbo a México en un movimiento un tanto inesperado por disponer de diferentes propuestas en España. Carlos Álvarez dejó el Levante después de cuatro temporadas y siendo el héroe del ascenso a Primera en la 2024/25 con un gol que ya es historia del conjunto del Ciudad de Valencia.

La salida de Carlos Álvarez al Club América de México desde el Levante dejó en las arcas granotas en torno a seis millones de euros. Sobre esa salida y cómo se produjo, el propio Carlos Álvarez ha hablado este mismo miércoles en Copa Valencia.

Carlos Álvarez y una salida que se produjo sin presiones

Lejos de querer transmitir Carlos Álvarez algún tipo de presión por parte del Levante para que tomase una decisión sobre su futuro, el centrocampista andaluz ha dejado claro que la situación fue totalmente diferente. "Bueno, yo... Hay un momento en el que yo creo que Pepe (José Danvila, máximo accionista del Levante) sabe que acabo contrato y puede ser que un poco que él, con las opciones que había, vio que me tenía que vender y yo creo que igual en algún momento sí que pudo haber un momento en el que me cogió para hablar... cómo está la situación, cómo lo ves, tal, pero ya te digo, nunca me terminaron de presionar a la hora de tomar una decisión en ningún aspecto", declaró Carlos Álvarez.

El rédito económico para el Levante con la salida de Carlos Álvarez

Carlos Álvarez también reconoció que al Levante le interesaba en cierto modo la salida del jugador por motivos puramente económicos, porque si se habla de los deportivos, el cuadro granota y especialmente Luis Castro, contaban al cien por cien con el que fuese canterano del Sevilla: "Considero que facilitaron también que yo pudiese salir, creo que al club también le hacía falta a nivel económico eso y encantado de haber podido aportar al club que me dio la oportunidad".

Carlos Álvarez también reconoció que su aportación a la economía no fue tan importante como la de Carlos Espí, que puso rumbo al Real Madrid en una operación relámpago: "Qué mínimo que poder, pues ayudar un poco a la economía, no como Carlos Espí que lo ha hecho más, pero ayudar y poner mi granito de arena porque al final le tengo mucho cariño al club como he demostrado siempre, como creo que sabéis y reitero en todas las entrevistas que he dado".

Carlos Álvarez dejó una huella imborrable en el Levante tras cuatro temporadas

Carlos Álvarez va tomándole el pulso a Médico

En lo que respecta a la actual temporada, Carlos Álvarez ya ha tenido su primera titularidad en el Club América, fue el pasado 28 de septiembre en el choque ante el Necaxa y después de jugar una semana antes sus primeros minutos en el campeonato azteca.

Además, durante el parón de selecciones, Carlos Álvarez disputó los 90 minutos del amistoso ante Guadalajara que terminó con derrota del América. Carlos Álvarez tiene contrato hasta 2027 y a sus 23 años cumplidos el pasado mes de agosto, está viviendo su primera experiencia internacional.