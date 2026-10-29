Jagoba Arrasate compaginará el banquillo de Osasuna con el de la Euskal Selekzioa: "Un partido para seguir proyectando al mundo un País Vasco abierto, democrático y orgulloso"

El técnico rojillo seguirá al frente de la selección vasca, teniendo como segundo a Mikel Labaka; en el próximo parón de noviembre disputarán un amistoso frente a Venezuela que ha sido presentación hoy por la Federación vasca

Tras volver a los banquillo hace apenas dos semanas para coger las riendas de Osasuna de nuevo, Jagoba Arrasate seguirá siendo además el seleccionador de la Euskal Selekzioa que durante el próximo parón de noviembre disputará un partido amistoso frente a Venezuela, concretamente el sábado 14 de noviembre a partir de las 20:00 horas.

Este nuevo partido de la Euskal Selekzioa ha sido presentado en la mañana de hoy por Iker Goñi, presidente de la Federación Vasca de Fútbol, y por la vicepresidenta del Gobierno vasco, Ibone Bengoetxea. Se trata además de un partido más especial pues en este 2026 se cumplen 90 años del primer Gobierno vasco y donde también se reconocerá a los emigrantes vasco que fueron hasta el continente sudamericano.

Jagoba Arrasate seguirá entonces ejerciendo como seleccionador de la Euskal Selekzioa quien tendrá además como segundo a Mikel Labaka. Las entradas para el partido amistoso se pondrán a la venta hoy mismo a un precio de entre 19 y 30 euros, habiendo además descuentos especiales para grupos todo con la intención de que San Mamés cuelgue el cartel de no hay billetes.

En el acto, Bengoetxea ha señalado el motivo de que Venezuela sea el rival elegido en esta ocasión: "Hay partidos que duran noventa minutos y partidos que representan noventa años de historia. El encuentro entre Euskadi y Venezuela es uno de ellos. Un encuentro que nos permite recordar quiénes fuimos, reconocer los lazos que nos unen y seguir proyectando al mundo un País Vasco abierto, democrático y orgulloso".

Por su parte, Iker Goñi también ha destacado el papel aglutinador que juega la Euskal Selekzioa en la sociedad vasca. "Queremos que sea mucho más que un equipo de fútbol. Queremos que sea un punto de encuentro. No hace falta que te guste el fútbol para venir a ver a Euskal Selekzioa", ha explicado Goñi, que puso como ejempelo el partido contra Palestina del año pasado.

José Ángel Iribar fue una de las figuras invitadas al acto de presentación junto a Xabi Prieto y Mikel Labaka, también atendió a los medios. "Siempre he defendido la continuidad, aunque sean partidos amistosos y una vez al año. Esta Federación trabaja con ahínco en ello", ha reconocido.

Tercer partido de Arrasate al frente de la Euskal Selekzioa

Jagoba Arrasate fue nombrado seleccionador de la Euskal Selekzioa el 6 de marzo de 2024, sustituyendo a Javier Clemente al frente de la selección vasca. Su debut como seleccionador tuvo lugar el 23 de marzo de 2024, en un partido amistoso disputado en San Mamés, en Bilbao, frente a la Uruguay de Marcelo Bielsa, que terminó con empate a uno (1-1).

Posteriormente, el 15 de noviembre de 2025, dirigió a la Euskal Selekzioa en un encuentro frente a Palestina, que concluyó con una victoria vasca por 3-0. De este modo, Jagoba Arrasate ha dirigido dos encuentros al frente de la selección vasca, con un balance de una victoria, un empate y ninguna derrota, y ante Venezuela será su tercer duelo como seleccionador.