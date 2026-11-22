El colegiado del duelo de Vallecas analizó el penalti no señalado a Mujaid en la primera parte y el motivo de que la falta de Raba no fuera dentro del área...

El Valencia se llevó el triunfo del Estadio de Vallecas frente al Rayo Vallecano gracias al solitario gol de José Manuel Copete, pero antes de que el central del Valencia lograra ese gol al filo del descanso, el Valencia protestó un posible penalti por mano de Mujaid dentro del área.

Dani Raba ponía un centro al área y el balón impactaba en el brazo del central rayista, que este momento lo estaba despegando un poco del cuerpo. José Luis Munuera Montero, colegiado del encuentro, no decretó pena máxima aunque el VAR entró a valorarlo, tal y como explicó el árbitro tras el partido.

"Es un ejemplo de mano no punible, al estar el brazo pegado al cuerpo y encontrarse en una posición totalmente natural. He comentado la acción con mi compañero, que estaba justo enfrente, porque quería conocer su opinión y comprobar si mi percepción era correcta. Adrián, que es mi compañero de esa banda, me ha comentado que para él también era una mano natural y no punible. Después hemos dejado que nuestro compañero, desde el VAR, nos confirmase que lo que habíamos visto sobre el terreno de juego era efectivamente correcto. Creo que el trabajo en equipo ha sido positivo y esa es la interpretación que hemos tenido desde el campo sobre la acción", explicaba el andaluz en los micrófonos de DAZN.

"Es un ejemplo de mano no punible, al estar el brazo pegado al cuerpo y encontrarse en una posición totalmente natural"

El posible penalti de Raba sobre Unai﻿, "fuera por poco"

Sin embargo, esa no fue la única acción polémica del partido. También hubo un posible penalti en el área del Valencia, por falta de Dani Raba sobre Unai. Aquí la duda residía en si verdaderamente el contacto fue dentro o fuera del área, pues el pie del valencianista está sobre la línea. Así lo explicaba Munuera Montero tras la larga consulta del VAR.

"Ha sido por poco fuera, pero también ha sido una acción muy al límite. La verdad es que yo la he visto muy clara, aunque después he vuelto a ver la acción y es muy ajustada. Había dos jugadores defensores del Valencia que le cerraban el paso a Unai y, para mí, cae justo fuera del área. Ha sido una acción muy ajustada porque mi compañero desde el VAR me ha pedido tiempo para poder analizarla exhaustivamente. Le hemos dejado su tiempo y hemos activado el protocolo con los capitanes. Tengo que destacar que han estado a un nivel de respeto espectacular, tanto Guido como Isi. He hablado con ellos, les he explicado la situación y lo han entendido. En líneas generales, también tengo que destacar el respeto que hoy he notado por parte de ambos equipos en un partido muy intenso y difícil", ha reconocido el árbitro andaluz.