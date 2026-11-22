El capitán celeste analizó la derrota por 2-1 ante el Real Madrid, explicó qué le faltó al equipo para evitar la remontada y se mostró satisfecho con la imagen ofrecida pese a marcharse del Bernabéu sin puntos

El Celta de Vigo se marchó del Santiago Bernabéu con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad. El conjunto gallego plantó cara al Real Madrid durante buena parte del encuentro, pero terminó cayendo por 2-1 en un partido en el que llegó a tener argumentos para conseguir un resultado mucho más favorable. Una derrota que dejó un sabor especialmente amargo en el vestuario celeste, como reconoció Iago Aspas después del encuentro.

El delantero, uno de los referentes del equipo de Claudio Giráldez, puso el foco en lo sucedido durante el tramo final. Para el capitán, el Celta había realizado una primera mitad de mucho nivel, pero los cambios introducidos por el conjunto blanco modificaron el desarrollo del choque y obligaron a los visitantes a defender cada vez más cerca de su portería. "En la primera mitad estuvimos muy bien. Ellos con los cambios nos embotellaron y tiraron muchos centros", explicó Aspas, que considera que su equipo pudo haber encontrado espacios para hacer daño si hubiera conseguido mantener la posesión en esos minutos decisivos. De hecho, el futbolista fue más allá y apuntó a una de las claves que, a su juicio, pudo cambiar el desenlace: "Si tuviésemos un poco más el balón en esos minutos finales, con el tipo de jugadores muy ofensivos que ellos tenían en el campo, podíamos haberles hecho mucho daño".

Aspas apunta al detalle que condenó al Celta

El futbolista de Moaña también analizó la jugada que terminó decantando el encuentro. El 2-1 llegó en el minuto 85, después de que el Real Madrid encontrase premio a su insistencia ofensiva. Carlos Espí aprovechó un rechace dentro del área para completar la remontada, una acción que dejó especialmente tocado al conjunto gallego. Aspas explicó cómo vivió esa jugada y señaló un problema en la presión defensiva que permitió al equipo blanco encontrar el camino hacia la portería de Radu. "Después de una presión un poco tardía en ese gol, uno de nosotros defiende casi en el punto de penalti con la amenaza de un uno contra uno de Vinicius con Rueda", detalló. El capitán también destacó la dificultad de defender a Espí en ese tipo de acciones y lamentó que el rechace terminase favoreciendo al delantero madridista.

Pese al golpe, el internacional español quiso quedarse con las sensaciones que había transmitido el equipo durante buena parte del choque. "No nos dio para darle la vuelta, pero contento, sobre todo a nivel colectivo, porque hicimos una gran primera mitad y el equipo compitió muy bien", reconoció.

El mensaje de Aspas sobre la evolución del Celta

La derrota en el Bernabéu no ha cambiado la percepción positiva que tiene Aspas sobre el trabajo que está realizando la plantilla en las últimas semanas. El delantero considera que el Celta está ofreciendo una imagen más competitiva y que el resultado de Madrid no debe ocultar las mejoras que viene mostrando el equipo. "En este último mes, quitando el partido de Vallecas que creo que fue el peor de la temporada, todos los partidos competimos muy bien", apuntó. Además, quiso poner en valor el esfuerzo de sus compañeros y el rendimiento colectivo por encima de cualquier actuación individual.

Una lectura que también comparte Javi Galán. El lateral lamentó que los celestes no pudieran sacar algo positivo de su visita a Chamartín y reconoció que el equipo había tenido opciones para llegar al descanso con una ventaja mayor. "Se nos fue no sé si un punto o tres. Creo que fue una primera parte muy buena del equipo, incluso teniendo ocasiones para tener mucha más ventaja", explicó. El defensa también incidió en que el Real Madrid apenas necesitó unas pocas acciones para cambiar el signo del encuentro. Sin embargo, lejos de interpretar el resultado como un paso atrás, Galán quiso mandar un mensaje de confianza en el proyecto de Claudio Giráldez. "Esto sigue, el jueves tenemos otro partido y a pensar en prepararlo bien. No se nos están dando los resultados y sabemos que ante equipos como estos a la mínima te hacen mucho daño. Este es el camino y es lo que nos va a dar muchas alegrías", aseguró.

El Celta se marcha así de Madrid sin premio, pero con la convicción de que la imagen ofrecida durante buena parte del encuentro debe servir como punto de partida para sus próximos compromisos. Aspas y Galán coinciden en el diagnóstico: el equipo está compitiendo, aunque necesita transformar esas buenas sensaciones en resultados.