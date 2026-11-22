Tanto el portero como el delantero, ambos clave para lograr el triunfo blanco, admitieron que tras el descanso el equipo cambió la actitud y fueron a por el partido

El Real Madrid logró un importantísimo triunfo anoche en el Santiago Bernabéu, remontado con dos goles el tanto inicial de Pablo Durán. Primero Jude Bellingham, y a falta de cinco minutos para el final Carlos Espí, firmaron el triunfo blanco, que también tuvo otro protagonista, Thibaut Courtois.

El meta belga volvió a ser una vez más trascendental con sus paradas para evitar que el Celta ampliara la renta, como la que hizo justo antes del 1-1. "La primera viene de un uno contra uno, quería anticipar el tiro raso o el pase raso, me hice muy grande, y la segunda sabía que tenía un buen tiro, tuve que empujar mucho, porque el balón iba cada vez más lejos. 30 segundos o menos después empatamos, así que dos paradas importantes, para eso estoy", añadió el belga sobre sus dos intervenciones clave en los micrófonos de Real Madrid TV.

Además, el meta del Real Madrid reconoció que la charla de Mourinho al descanso fue clave para cambiar el chip: "La charla del míster al descanso. En la primera parte no hemos sido nosotros, no hemos corrido, nos han metido un gol temprano, nos costó crear ocasiones. En la segunda hemos hecho todo mejor, encontrado ese primer gol y no dudaba que iba a llegar el segundo, sobre todo cuando Carlos ha entrado, es un poco talismán arriba".

Courtois, en el calentamiento con el Real Madrid. / Cordón Press

Precisamente sobre los minutos de Carlos Espí, Courtois dijo: "Tiene la presencia, es un tío alto, fuerte, que sabe dónde tiene que estar, delantero nato. Cuando jugamos con Kylian, son menos de área, y cuando entra Carlos tiene su presencia y podemos centrar. Alguna vez habíamos centrado y no había nadie en el área. El rebote menos mal ha sido para nosotros, muy contento por él. Kylian no se mueve y no hay muchos minutos para él, pero es importante".

"Cuando jugamos con Kylian, son menos de área, y cuando entra Carlos tiene su presencia y podemos centrar"

Por último, el meta agradeció al Bernabéu el apoyo en los momentos complicados: "Es importante. La afición está detrás de nosotros, en algún momento estaban descontentos, y podían estarlo, pero luego se han echado encima del equipo para apretar y eso para el rival es duro. Si la afición está con nosotros, hay muchas cosas que pueden pasar como las de hoy. El martes hay que ganar, ojalá seguir ganando".

Carlos Espí, con "la piel de gallina"

También analizó el triunfo el héroe del encuentro, el delantero Carlos Espí, que atendió a los medios de comunicación tras la victoria blanca, reconociendo que todavía tenía "la piel de gallina" por lo vivido.

"Tengo la piel de gallina, es inexplicable que toda la gente me quiera. Voy a dar lo máximo para todos los madridistas y para este club", destacaba el delantero, que firmó su primer gol en el Santiago Bernabéu, tras tres goles fuera de casa.

"Tengo la piel de gallina, es inexplicable que toda la gente me quiera. Voy a dar lo máximo para todos los madridistas y para este club"

Carlos Espí celebra el 2-1 ante el Celta de Vigo. / Imago.

"Es un día soñado, teníamos ganas de volver aquí, con todos los madridistas. Un día que he soñado mucho, muy contento. Intento hacer todo lo que me pide el míster. Voy a dar el máximo por este club, cada minuto que me dé voy a aprovecharlo. Si puedo ayudar al equipo, mejor aún", afirmó.

El delantero, de 21 años, destacó la actitud de su equipo ante la adversidad: "Ha sido un partido complicado, lo hemos podido sacar, esto no para, el martes hay otra batalla de Champions. Quedan dos días para preparar el partido, vamos a por ello. El objetivo es estar todos juntos. Somos 23 o 24, todos juntos, en la misma línea, y así ha sido hoy. Los que hemos salido hemos salido enchufados para conseguir la victoria y así ha sido".

"La afición es increíble, nos apoya desde el primer minuto, hoy nos ha llevado en volandas. Aquí tiene que ser un fortín, no hay que dejar escapar puntos", finalizó el delantero blanco.