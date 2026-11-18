El técnico luso solo ha podido contar con Courtois, Lunin, Rüdiger, Carreras, Militao y Mendy, por lo que ha tenido que volver a tirar de canteranos para completar la sesión

El Real Madrid ﻿continúa preparando su próximo compromiso liguero frente al Celta de Vigo﻿, que se disputará el sábado 21 de noviembre, después del segundo parón de selecciones de la temporada. El equipo dirigido por José Mourinho ha retomado los entrenamientos en la ciudad deportiva de Valdebebas, aunque todavía no cuenta con todos sus futbolistas debido a los compromisos internacionales de muchos de ellos. Además, algunos jugadores presentan molestias físicas y otros continúan recuperándose de lesiones importantes.

En la última sesión de entrenamiento, Mourinho solamente pudo contar con seis jugadores del primer equipo: Andrey Lunin, Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger, Álvaro Carreras, Éder Militao y Ferland Mendy. Estos futbolistas no habían sido convocados por sus respectivas selecciones y, por tanto, han podido trabajar con normalidad durante los últimos días. Para completar el entrenamiento, también participaron varios jugadores de las categorías inferiores del club, que ayudaron a realizar los diferentes ejercicios programados por el cuerpo técnico.

La sesión comenzó con ejercicios de activación y rondos para preparar físicamente a los futbolistas. Posteriormente, realizaron diferentes actividades físicas, trabajos de posesión y recuperación del balón, además de pequeños partidos en espacios reducidos. Estos ejercicios tienen como objetivo mantener el ritmo competitivo de los jugadores y mejorar aspectos importantes del juego, como la presión, la velocidad de reacción y la circulación del balón.

Tchouaméni y Bernardo Silva, entre algodones

Una de las principales preocupaciones del cuerpo técnico está relacionada con el estado físico de Aurélien Tchouaméni y Bernardo Silva. Ambos futbolistas tuvieron que trabajar en el interior de las instalaciones debido a las molestias que sufrieron durante sus compromisos internacionales. Tchouaméni regresó de la concentración de Francia sin disputar ningún encuentro por unas molestias en el aductor. Por su parte, Bernardo Silva abandonó la convocatoria de Portugal después del primer partido al notar dolor en la parte posterior de una pierna. A pesar de esta situación, las pruebas médicas realizadas no detectaron ninguna lesión, lo que supone una noticia positiva para el equipo.

Por otro lado, varios futbolistas todavía no han regresado a los entrenamientos porque disputaron partidos con sus selecciones durante el martes. Entre ellos se encuentran Yan Diomande, con Costa de Marfil; Brahim Díaz, con Marruecos; Vinícius y Endrick, con Brasil; Fede Valverde, con Uruguay; y Carlos Espí y Thiago Pitarch, con la selección española sub 21. El regreso progresivo de estos internacionales será fundamental para que Mourinho pueda recuperar efectivos y preparar el próximo encuentro con una plantilla más completa.

Tchouméni, con el Real Madrid. / Imago

También hay que destacar la situación de Rodrygo y Raúl Asencio, que continúan con sus respectivos procesos de recuperación. Rodrygo sufrió una grave lesión en marzo, cuando se rompió el ligamento cruzado anterior y el menisco externo de su rodilla derecha, por lo que tuvo que pasar por el quirófano. Mientras tanto, Asencio fue operado debido a una fractura por estrés en la tibia derecha. Ambos futbolistas siguen trabajando individualmente en los campos de entrenamiento de la ciudad deportiva para avanzar en su recuperación y poder regresar a los terrenos de juego cuando estén completamente recuperados.

Carrusel de partidos para los blancos

Después del parón internacional, el Real Madrid afrontará una semana muy importante, con tres partidos consecutivos en el estadio Santiago Bernabéu. El primero será contra el Celta de Vigo el sábado 21 de noviembre. Posteriormente, el martes 24, recibirá al PSV Eindhoven en un encuentro correspondiente a la competición europea. Finalmente, el sábado 28 se enfrentará al Alavés en otro partido de Liga.

El principal objetivo de Mourinho será mantener el buen momento del equipo y conseguir que sus jugadores lleguen en las mejores condiciones físicas posibles a estos compromisos. El conjunto blanco atraviesa una gran dinámica deportiva, ya que acumula ocho victorias consecutivas y pretende prolongar esta racha positiva.