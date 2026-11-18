El delantero getafense no parece contar demasiado para Javier Aguirre y en Mestalla le abrirían la puerta, aunque hay dudas sobre si hacerlo o no a un teórico rival directo que está sufriendo bajas importantes en el costado derecho, aunque Luis García Plaza hace hincapié en la llegada de más pólvora aparte de Robbie Ure y Stassin

Pese a que la mayoría de las bajas se concentran ahora mismo en el carril derecho, con el extremo ﻿Miguel Sierra lesionado hasta ﻿enero de 2027﻿, además de uno de sus recambios mientras tanto, ﻿Alfon González﻿, y el lateral ﻿José Ángel Carmona que han dicho adiós a la temporada por sus graves dolencias, ﻿Luis García﻿, entrenador del ﻿Sevilla FC﻿, pidió en primer término a ﻿José Ignacio Navarro una incorporación que potenciara la vanguardia. Y eso con ﻿Robbie Ure y ﻿Lucas Stassin llegados este verano, más un ﻿Isaac Romero que está respondiendo, pero el sistema preferido en los últimos encuentros (﻿1-4-4-2﻿) y la falta de pólvora general (sólo cinco de los 17 goles fueron de ese trío) invitan a mirar hacia la vanguardia.

Sin el visueño ya en la ecuación, el director deportivo blanquirrojo tratará de aligerar masa salarial con ﻿Fábio Cardoso y hacer caja con alguno de sus efectivos, caso de ﻿Rubén Vargas﻿, para obrar una remodelación invernal acorde a la sexta plaza que ocupa el equipo, aunque será crucial acertar el tiro y, como en los casos del atacante belga, ﻿Félix Correia y ﻿Youssouf Fofana﻿, moverse con inteligencia en el proceloso mundo de las cesiones. Y una de las opciones está en ﻿Mestalla﻿. De esta forma, el periodista de 'À Punt Esports' Nacho Sanchís coloca a los nervionenses tras la pista de ﻿Hugo Duro﻿, último ariete en la rotación para ﻿Javier Aguirre tras ﻿Arnaut Danjuma y ﻿Umar Sadiq﻿.

El ﻿Valencia CF﻿, con ﻿Braulio Vázquez al frente ya de la planificación y nuevos fondos tras el cambio en su dirigencia, apunta a una mini revolución en enero, que pasaría por la llegada de un '9' de garantías, más algún efectivo creativo para la medular, aunque tendrá que dar bajas. Entre los señalados está ﻿Hugo Duro﻿, autor de ﻿un gol y una asistencia en once participaciones este curso con los blanquinegros. Con contrato hasta ﻿2028﻿, el getafense tampoco está demasiado bien visto por su afición, por lo que el adiós sería una buena solución para todos. La duda en los recortes del club che reside en la conveniencia o no de reforzar más o menos gratis a un teórico rival directo, por lo que la idea es esperar un poco antes de dar ese paso.

Un perfil complementario y buenos números casi siempre en la Ciudad del Turia

Pese a que no pasa por un buen momento, ﻿Hugo Duro ha firmado cuatro temporadas muy buenas de cinco en el ﻿Valencia CF en el plano goleador. Así las cosas, cerró la ﻿21/22 con ﻿10 tantos y cuatro asistencias en 37 partidos﻿, bajando el listón a ﻿2+2 en 34 en la siguiente, pero se relanzó en la ﻿23/24﻿, su mejor hasta la fecha como blanquinegro: ﻿13 dianas y cuatro pases decisivos en 39 partidos﻿. En la ﻿24/25 y la ﻿25/26 llegó hasta los ﻿once ﻿'﻿chicharros﻿', con ﻿tres y una asistencias﻿, respectivamente, como añadido. Su perfil (agresivo en la presión, rápido al espacio y con capacidad de adaptarse a las bandas) sería complementario al de ﻿Robbie Ure y ﻿Lucas Stassin﻿, más cercano quizás al de ﻿Isaac Romero﻿.