El técnico sevillista, que ya ha trasladado la necesidad de reforzar la delantera en enero, considera vital también la llegada de un de un futbolista de banda derecha tras el carrusel de contratiempos en esta zona

Luis García Plaza entiende que el Sevilla necesita reforzarse en el mercado invernal para garantizar el cumplimiento de los objetivos a tenor de las circunstancias que rodean al equipo y así se lo ha trasladado a las altas instancias del club.

En primer lugar, ha trascendido que el técnico sevillista ha comunicado a las altas esferas su preocupación por la falta de gol de sus delanteros y pedido un nuevo refuerzo para la vanguardia tras los fichajes el verano pasado de Robbie Ure y Lucas Stassin.

Estas incorporaciones solo suman tres goles entre los dos y el míster considera que, teniendo en cuenta que usa habitualmente un 4-4-2, sería conveniente potenciar este puesto con otro punta con más acierto de cara a portería.

García Plaza quiere reforzar la banda derecha

No obstante, el delantero no ha sido la única petición del preparador madrileño para la próxima ventana, ya que también estima necesario fortalecer con urgencia la banda diestra, especialmente el puesto de lateral debido a los últimos acontecimientos.

Y es que ahora mismo García Plaza solo cuenta con Juan Iglesias, que lo ha jugado prácticamente todo, y no dispone de alternativa después de que el club comunicara ayer la gravísima lesión de José Ángel Carmona.

El del Viso sufrió en el entrenamiento de ayer la fractura de la tibia y el peroné y se pierde lo que resta de temporada, si bien antes de este drama, el Sevilla trabajaba en su venta millonaria para traer otro refuerzo para este carril.

Alternativa tras romperse la venta de Carmona por su grave lesión

De hecho, la grave lesión ha roto los planes de los nervionenses, que consideraban al visueño como una de sus principales bazas para la ventana de invierno por el interés que despierta pese a las pocas oportunidades que le ha ofrecido este curso el preparado blanquirrojo. Un golpe duro tanto en cuanto para firmar nuevos jugadores necesita ventas para abrir hueco en el límite salarial, ahora inexistente.

La grave lesión ha roto los planes de los nervionenses, que consideraban al visueño como una de sus principales bazas para la ventana de invierno por el interés que despierta

Como alternativa, el Sevilla recurrirá al Artículo 74 de la normativa para darle de baja por lesión de larga duración y poder reutilizar para firmar el 80% de la ficha que le resta por percibir este curso. Un recurso que también empleará con Alfon González, igualmente en el dique seco lo que resta de este curso.

Problemas en el costado diestro

Y es que la banda derecha ha sufrido muchos contratiempos desde que empezó la temporada, pues García Plaza perdió semanas atrás a un futbolista tan importante como Miguel Sierra y ahora mismo, a la espera de si Vargas llega o no para el derbi tras volver tocado de Suiza, solo tiene disponibles en los costados a Félix Correia, intocable, y Chidera Ejuke.