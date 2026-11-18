Dwyane Wade defiende al aragonés, al que ve con muy buenas cualidades para triunfar en la NBA en los próximos años

En un arranque de temporada muy bueno para los representantes españoles, Aday Mara está causando sensación. El pívot aragonés ha caído de pie en un equipo con aspiraciones y ha aprovechando las oportunidades que ha tenido por las bajas para hacer grandes partidos y asentarse en la rotación de los Oklahoma City Thunder.

Lleva cinco partidos en los que no baja de las dobles figuras y en dos de ellos, incluso, ha logrado un doble doble. Y promedia 9,1 puntos por partido (63.3 % de tiros de campo), 6.5 rebotes y 1.4 asistencias.

Su carta de presentación fue un tapón a Victor Wembanyama que culminó con un mate en el contragolpe. Eso hizo que muchos lo vieran como un 'antiWembanyama', un jugador al que nadie puede parar ahora mismo y que está peleando en este arranque del campeonato por el MVP con Luka Doncic.

Aday Mara triunfa en los Thunder / @okcthunder

Sin embargo, hay quien ha alzado la voz y defiende que no pueden ponerle a Aday Mara esa presión de ser la antítesis de la estrella francesa. No es un cualquiera el que le defiende. Es toda una leyenda de la NBA como Dwyane Wade. “Wemby puede tirar cuando quiera, no le puedes parar. Con Wemby le ponéis mucha presión y no es así. No le pongamos las cosas difíciles a los jóvenes", señala la exestrella de los Miami Heat.

Dwyane Wade no quiere que encasilles a Mara

“No me gusta la etiqueta del chico que para a Wemby. No me gusta eso. Por favor, quitad la etiqueta a ese joven, parad de poner etiquetas a estos niños. (…) Lo que es él es un protector de aro. No tiene miedo, tienes que enfrentarte a él en el aro y no hay mucha gente dispuesta a enfrentarse a Wemby en el aro. Así que me encanta lo que ha aportado a este equipo tan pronto”, afirma sobre un Aday Mara al que reconoce que sigue desde su etapa universitaria. "Cuando le estaba siguiendo, me hice fan de él", afirma.

Dwyane Wade tiene muy claro lo que puede aportar Mara en la NBA. “Vemos su juego de poste, vemos su tiro exterior, su IQ, su sentido del juego... Ves la manera con la que pone bloqueos y cómo continúa hacia el aro, la atención que atrae o su habilidad de cogerla entre mucha gente”, señala el dos veces campeón de la NBA, que tiene claro que los Thunder sabían lo que elegían cuando lo draftearon. "Le trajeron para ser un protector de aro, para ser un tercer grande. Para ser un chico diferente al de los otros dos grandes, Hartenstein y Holmgren. Pero ahora tiene una oportunidad con Chet -Holmgren- fuera, ahora tiene una oportunidad de mostrar lo que puede hacer. Así que está abriendo un poco su repertorio para nosotros”, analizó el ex de los Heat.

Baba Miller, con pocos minutos en los Clippers

Los Thunder de Mara se enfrentan la próxima madrugada ante los Atlanta Hawks, pero en esta jornada, el protagonismo español lo ha acaparado Baba Miller. Aunque sólo ha tenido cuatro minutos en el duelo que Los Angeles Clippers han perdido ante los Jazz por 107-132. El ex del Madrid ha sumado tres puntos al anotar una canasta de tres en uno de sus dos únicos tiros.

El gran protagonista de la jornada ha sido Quentin Grimes, que ha firmado 47 puntos, con diez triples, y ha eclipsado a Doncic en el duelo en el que Los Ángeles Lakers remontaron 18 puntos ante los Charlotte Hornets para imponerse por 118-114 en la prórroga. El esloveno acabó con 36 puntos y Collin Sexton con 10 saliendo desde el banquillo.

Quentin Grimes, jugador de los Lakers / @lakers

En otro duelo de la pasada madrugada, los Detroit Pistons derrotaron por 93-105 a los San Antonio Spurs con 27 puntos de Cade Cunningham y 25 de Daniss Jenkins; y, con ello, cortaron la racha de doce victorias que acumulaba el equipo que lidera Victor Wembanyama.

Resultados NBA hoy 18 de noviembre

Toronto Raptors 102-111 New York Knicks Minnesota Timberwolves 106-105 Portland Trail Blazers San Antonio Spurs 93-105 Detroit Pistons LA Clippers 107-132 Utah Jazz Los Angeles Lakers 118-114 Charlotte Hornets