La Copa del Rey retoma este miércoles 18 de noviembre los últimos encuentros de la primera ronda con seis partidos aplazados, entre los que destaca el Alcoyano-Mallorca y el CD Badajoz-Tenerife

La Copa del Rey retoma este miércoles 18 de noviembre los partidos aplazados para cerrar la primera ronda. El Alcoyano-Mallorca será uno de los duelos más destacados de una jornada con seis encuentros, en la que también sobresale el regreso del CD Tenerife a la competición copera tras volver a jugar en Liga el pasado fin de semana.

Los partidos llegan a esta fecha después de varios aplazamientos que alteraron el calendario de la competición. El accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo obligó a suspender varios encuentros previstos inicialmente para el 28 de octubre. Posteriormente, el fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, provocó nuevos cambios en la programación. La RFEF ha reorganizado las fechas y ha situado cinco de los encuentros pendientes en este miércoles.

Precisamente, el CD Tenerife retomará la competición copera después de haber regresado a la Liga el pasado domingo. El conjunto blanquiazul se enfrentará al CD Badajoz en el Nuevo Vivero, en una eliminatoria que tuvo que aplazarse tras el duro fallecimiento del delantero.

El regreso del Tenerife a la competición estuvo marcado por un emotivo homenaje a Jesús de Miguel en el partido ante el Ceuta. Los jugadores saltaron al campo con camisetas con el mensaje 'Siempre en nuestro recuerdo' y la afición le dedicó una ovación en el minuto nueve, en recuerdo al dorsal que lucía el delantero. Además, Nacho Gil celebró el primer gol mostrando su camiseta.

Homenaje a Jesús De Miguel / Instagram CD Tenerife

Alcoyano-Mallorca, uno de los partidos más destacados

Uno de los encuentros que centrará buena parte de la atención será el Alcoyano-Mallorca, que se disputará a las 20:00 horas en El Collao. Ambos equipos buscarán una plaza en la siguiente ronda en una eliminatoria a partido único. El conjunto local tratará de aprovechar el apoyo de su afición para superar a un rival de mayor categoría y protagonizar una de las sorpresas de la jornada.

Todos los partidos de Copa del Rey del 18 de noviembre

La jornada comenzará a las 19:00 horas con dos encuentros. El Portugalete recibirá al Real Unión, mientras que el Utebo se medirá al Sabadell. Ambos partidos enfrentarán a equipos que buscarán aprovechar la oportunidad para continuar vivos en la competición.

A las 20:00 horas llegará el turno del Badajoz-Tenerife, que tendrá un interés especial por el regreso del conjunto canario a la Copa después de las semanas marcadas por el fallecimiento de Jesús de Miguel. La jornada se completará a las 20:30 horas con otros dos enfrentamientos. La Deportiva Minera recibirá al Cartagena, mientras que el Reus se medirá al Barakaldo.

Horarios de los partidos de Copa del Rey

19:00 horas: Portugalete-Real Unión.

19:00 horas: Utebo-Sabadell.

20:00 horas: Alcoyano-Mallorca.

20:00 horas: Badajoz-Tenerife.

20:30 horas: Deportiva Minera-Cartagena.

20:30 horas: Reus-Barakaldo.

Dónde ver la Copa del Rey en España

Los encuentros de esta jornada de la Copa del Rey podrán seguirse a través de diferentes canales autonómicos y plataformas. El Alcoyano-Mallorca se emitirá en À Punt e IB3, mientras que el Badajoz-Tenerife podrá verse en Televisión Canaria, Canarias Play y rtvc.es. Por su parte, el Utebo-Sabadell se ofrecerá en Aragón TV y Aragón Play.

En cuanto al resto de partidos, Portugalete-Real Unión, Deportiva Minera-Cartagena y Reus FC Reddis-Barakaldo no tienen por el momento una retransmisión televisiva confirmada.